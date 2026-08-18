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Конкурс на школьное питание в Риге оказался под вопросом: поставщики предупредили о росте расходов для родителей 0 23

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: школьная столовая
ФОТО: LETA

Конкурс на организацию питания в рижских школах до сих пор не завершен, и новые поставщики, вероятно, не смогут приступить к работе с 1 сентября. Представители отрасли считают, что затягивание закупки приведет к дополнительным расходам для самоуправления и родителей, а KNAB уже изучает заявления о возможных коррупционных рисках.

Объединение предприятий общественного питания «Объединение поставщиков питания» обратилось в государственные учреждения и СМИ с заявлением о возможных нарушениях при проведении конкурса на организацию школьного питания в образовательных учреждениях Риги. По мнению авторов обращения, закупка затягивается из-за неоднократных изменений конкурсной документации, ограничивающих конкуренцию, а ее последствия оплачивают город и родители школьников, пишет портал NRA.

Как утверждают представители отрасли, существует высокая вероятность того, что конкурс не удастся завершить до начала нового учебного года. В таком случае услуги продолжат оказывать нынешние поставщики, а питание останется по более высокой цене, поскольку новые, более выгодные договоры заключить вовремя не получится. Разницу, как и сейчас, придется компенсировать самоуправлению и родителям.

Авторы обращения предпочли не раскрывать свои имена. Они заявляют, что опасаются возможного давления со стороны крупнейших участников рынка, а также утверждают, что в сфере закупок школьного питания уже длительное время существуют признаки ограничения конкуренции и возможного раздела рынка между несколькими крупными компаниями.

В письме также говорится, что конкурс на 2026 год сопровождался постоянными изменениями условий. По данным объединения, ключевые критерии оценки предложений менялись пять раз, причем дважды Бюро по надзору за закупками (IUB) признавало отдельные требования незаконными и противоречащими Закону о государственных закупках.

Одним из наиболее спорных моментов стал критерий, связанный с поставкой ржаного хлеба. По утверждению авторов письма, незадолго до объявления конкурса один из производителей получил сертификат национальной схемы качества именно на такой хлеб, после чего этот продукт неожиданно стал одним из критериев оценки заявок. Позднее после критики этот пункт был исключен, однако споры вокруг других условий продолжились.

По мнению объединения, неоднократные переносы сроков, изменение критериев и затягивание процедуры создают впечатление, что конкурс проводится в интересах отдельных участников рынка. В результате, считают авторы обращения, проигрывают прежде всего налогоплательщики и родители школьников, которым приходится платить за питание больше, чем это могло бы быть при своевременно проведенной конкурентной закупке.

Информация, изложенная в письме, уже поступила в несколько государственных учреждений.

В Совете по конкуренции подтвердили, что анализируют изложенные факты и оценивают, относятся ли они к компетенции ведомства. При этом в совете напомнили, что вопросы законности условий закупки рассматривает Бюро по надзору за закупками.

О получении обращения сообщили и в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

«31 июля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило заявление от Латвийского объединения поставщиков питания. В настоящее время KNAB в рамках своей компетенции оценивает изложенную в нем информацию», — сообщили в ведомстве.

В Рижском самоуправлении также подтвердили получение письма. Там подчеркивают, что цель конкурса — обеспечить школьников качественным питанием на ближайшие пять лет. В мэрии рассчитывают организовать питание в 27 образовательных учреждениях уже с 1 сентября, однако признают, что процедура закупки продолжается, а три участника вновь обжаловали ее условия.

Сейчас срок подачи предложений установлен на 25 августа, однако он еще может измениться в зависимости от рассмотрения жалоб. До вынесения решения Бюро по надзору за закупками самоуправление отказывается подробно комментировать дальнейший ход конкурса.

Пока конкурс остается незавершенным, сохраняется неопределенность не только для поставщиков, но и для тысяч рижских школьников и их родителей, которым уже в начале учебного года может вновь прийтись платить за питание по действующим, более высоким тарифам.

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#Рига #образование #коррупция #закупки #родители #конкурс #KNAB
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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