После затянувшихся технических работ система e-adrese вновь стала доступна. Пользователи снова могут отправлять и получать сообщения, электронные счета и пользоваться всеми функциями сервиса.

Государственное агентство цифрового развития (VDAA) сообщило о полном восстановлении работы системы e-adrese после нескольких дней технических работ.

По информации агентства, пользователям вновь доступны все сообщения и электронные счета, которые были отправлены или получены до начала обновления системы. Также возобновлен обмен электронными формами и обработка новых входящих сообщений.

Изначально планировалось, что сервис будет недоступен с вечера 14 августа до конца 16 августа. Однако в понедельник VDAA сообщило, что работы пришлось продлить, поскольку перенос большого объема данных в новую рабочую среду занял больше времени, чем ожидалось.

В результате система оставалась недоступной почти три дня, что временно ограничило обмен сообщениями через e-adrese и использование ряда электронных государственных услуг.

Теперь все основные функции сервиса восстановлены. Это означает, что жители, предприятия и государственные учреждения вновь могут пользоваться e-adrese в обычном режиме.

Технические работы проводились для повышения уровня кибербезопасности. В рамках модернизации систему перенесли в облачную инфраструктуру, которой управляет Латвийский государственный центр радио и телевидения.

Таким образом, модернизация завершена, а e-adrese вновь функционирует без ограничений.