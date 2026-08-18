Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что после масштабной утечки персональных данных руководство Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) не может продолжать работу.

Как заявил президент в социальных сетях, кибератака на информационные системы ДБДД и последовавшая за ней крупная утечка данных представляют серьезную угрозу национальной безопасности. По мнению Ринкевича, произошедшее нанесло ущерб репутации ДБДД и подорвало доверие общества к учреждению.

Ранее заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс сообщил, что в результате атаки злоумышленники получили персональные данные примерно 1,2 млн человек, а также сведения приблизительно о 200 тыс. юридических лиц.

Речь идет о данных, связанных с платежами, которые осуществлялись в адрес CSDD в течение последних 18 лет.

По словам Тейванса, расследование показало, что для атаки была использована уязвимость в одной из доступных через интернет систем ДБДД. Кроме того, выяснилось, что в дирекции не соблюдался ряд требований Кабинета министров, установленных для информационных систем класса А.

В частности, не были выполнены требования, касающиеся многофакторной аутентификации и проведения тестов на проникновение в информационные системы.

Ранее премьер-министр заявил, что правление и совет ДБДД должны нести полную ответственность за произошедшее. В связи с этим министру сообщения поручено оценить, соответствуют ли должностные лица ДБДД занимаемым ими постам.

В свою очередь, председатель правления ДБДД, бывший мэр Риги Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на ДБДД персональными данными людей. "В настоящее время я не вижу нарушений со стороны правления ДБДД", - заявил Аксенокс.

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