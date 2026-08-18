Шестой этаж Рижского родильного дома, где расположены палаты повышенного комфорта для мам после неосложненных родов, временно закрыт. Руководство медучреждения объясняет решение нехваткой финансирования и необходимостью сохранить ресурсы для оказания помощи пациенткам с осложнениями и новорожденным, которым требуется особый уход.

Закрытие шестого этажа Рижского родильного дома связано с мерами по финансовой стабилизации и более эффективному использованию медицинского персонала. Об этом в эфире программы TV24 «Uz līnijas» рассказала председатель правления учреждения Санта Маркова, пишет nra.lv.

По ее словам, руководство было вынуждено выбирать между сохранением палат повышенного комфорта и обеспечением полноценной работы отделений, где оказывают помощь женщинам с осложненными родами и новорожденным, нуждающимся в интенсивном наблюдении.

«Если нам приходится выбирать между безопасностью пациентов и сегментом повышенного комфорта, то после тщательной оценки мы приняли решение закрыть именно этот этаж, где находятся только мамы после физиологических родов, а не отделение, где принимают роды высокого риска и находятся новорожденные, которым требуется усиленное наблюдение», — пояснила Маркова.

На шестом этаже размещались женщины, у которых роды прошли без осложнений и которым не требовался дополнительный медицинский уход.

При этом глава роддома не согласилась с утверждением Национальной службы здравоохранения (НСЗ), что семейные палаты являются исключительно платной услугой и не связаны с государственным финансированием.

По ее словам, учреждение уже направило в НСЗ официальный запрос с просьбой разъяснить этот вопрос.

Маркова отметила, что пациентки действительно оплачивают только дополнительные удобства — например, возможность разместиться в одноместной палате и находиться вместе с сопровождающим человеком, чаще всего с отцом ребенка.

Однако сама медицинская помощь не зависит от категории палаты.

«Мы не гостиница. Независимо от того, платная это палата или бесплатная, мы оказываем помощь при родах, обеспечиваем послеродовой уход и медицинскую помощь новорожденному. И совершенно неважно, в какой палате это происходит», — подчеркнула руководитель роддома.

По словам Марковой, именно расходы на медицинский персонал напрямую зависят от объема государственного финансирования.

Чем меньше средств получает учреждение, тем сложнее обеспечить необходимое количество врачей, акушерок и медсестер, поэтому руководство было вынуждено перераспределить ресурсы в пользу наиболее важных направлений работы.

В родильном доме подчеркивают, что закрытие шестого этажа носит временный характер и связано исключительно с необходимостью сохранить безопасность пациентов при существующем уровне финансирования.