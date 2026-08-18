А именно (публикуем в сокращенном виде):

"В Риге снова активизировался давно знакомый «велосипедный маньяк». У него шизофрения. Полиция его знает, жители знают, а он продолжает нападать на людей.

Об этом агрессивном психе жители Иманты, Золитуде и Кипсалы говорят уже не первый год. Со временем география маньяка расширилась, и вчера в самом центре города, на Эспланаде, возле перекрестка Elizabetes и Baznīcas, был избит наш знакомый Максим Седов.

Он шел вместе с женой к машине. Никакой ссоры, никакого конфликта, никакого общения с посторонними не было. Навстречу ехал велосипедист в черном. Поравнялся. И со всего размаху ударил человека в лицо. Очки разлетелись, лицо разбито. Велосипедист тут же рванул в сторону Художественного музея и исчез в толпе. Жена пострадавшего успела сфотографировать его со спины.

На снимке — худощавый мужчина на велосипеде, одетый практически полностью в черное: черный верх, черные облегающие брюки, голова закрыта.

Сначала можно было решить, что это случайный эпизод, но потом пришли комментарии. И оказалось, что Рига этого велосипедиста знает как минимум с 2024 года...

Еще в декабре 2024 года в Facebook-группе Imanta женщина рассказала, как гуляла с детской коляской. К ним подъехал велосипедист. Сначала приблизился вплотную к коляске, наклонился и заглянул под козырек. Уехал. Потом сделал круг, вернулся и ударил женщину по голове. После чего продолжал кружить рядом и как будто поджидал их. Описание было такое: полностью черная одежда, черная куртка, капюшон на голове, лицо закрыто балаклавой.

А теперь самое интересное.

Один из жителей Иманты рассказал совершенно конкретную историю. Однажды вечером этот человек пристал к его сыну и потребовал отдать кроссовки. Мальчик сумел убежать, позвонил отцу, вызвали полицию. Полиция приехала.

И, по словам отца, начала отговаривать писать заявление. Мол, на этого человека у них ничего нет, где он живет — неизвестно, заявление бесполезно и ничего не даст. Отец после этого написал пост в имантской группе. И там внезапно выяснилось, что вызовов на этого человека — множество. И что другим людям полиция якобы говорила примерно то же самое: заявления писать особого смысла нет.

Но одно заявление все-таки было, причем со снятыми побоями. Потерпевший оказался настойчивым: сам собрал для полиции сведения, имя, адрес. После этого мужчину задержали.

И выяснилось, что у него имеется психиатрический диагноз. Его отвезли в психиатрическую больницу. И на следующий день выпустили.

По словам жителей, потом эта история повторялась...

Жертвами становятся женщины, мужчины, пожилые люди. В одном случае человек пристает к ребенку. В другом заглядывает в коляску. В третьем бьет женщину. В четвертом — старика со спины. В пятом — мужчину в лицо в самом центре Риги. И никто ничего сделать не может.

И вот возникает вопрос к системе.

Полиция не может посадить маньяка потому, что у него психиатрический диагноз. Психиатрическая больница тоже почему-то не может провести экспертизу, признать психа опасным для общества и держать его бессрочно.

Но если человек систематически совершает физические нападения, государство обязано придумать способ защитить окружающих.

Это человек, который годами беспричинно нападает на жителей Риги. И следующий удар может закончиться не разбитыми очками.

Мы просим нового министра МВД Яниса Домбраву обезопасить жителей Риги!"

Портал bb.lv будет следить за развитием ситуации.