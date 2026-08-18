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С 2030 года инвалидность в Латвии будут оценивать по новым правилам: что изменится 1 560

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: инвалид на коляске

С 2030 года в Латвии планируют изменить порядок установления инвалидности для взрослых. Вместо того чтобы опираться преимущественно на диагноз, специалисты будут комплексно оценивать, насколько состояние здоровья влияет на повседневную жизнь человека.

Правительство рассмотрело подготовленный Министерством благосостояния доклад, предусматривающий реформу системы оценки инвалидности для совершеннолетних. Согласно планам, новые правила должны вступить в силу с 2030 года, пишет Diena.

Главное изменение заключается в том, что при принятии решения больше внимания будут уделять не только медицинскому диагнозу, но и реальным функциональным возможностям человека — тому, как состояние здоровья влияет на его повседневную жизнь.

Необходимость реформы в министерстве объясняют изменением демографической ситуации. По данным ведомства, к концу 2024 года инвалидность была установлена 11,8% жителей Латвии, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 8,6%.

Особенно заметно выросло число людей с инвалидностью старше 64 лет. Если в 2014 году такой статус имели 58 197 человек, то к концу 2025 года — уже 109 877, что означает рост почти на 89%. При этом среди жителей трудоспособного возраста увеличение за тот же период составило менее 0,5%.

Сейчас при прохождении экспертизы совершеннолетние помимо медицинских документов заполняют анкету самооценки своих функциональных возможностей. Однако Министерство благосостояния считает, что такой подход недостаточно объективен. Кроме того, бумажные анкеты сложно анализировать и сопоставлять с медицинскими данными.

Вместо нынешней системы планируется использовать международный инструмент WHODAS 2.0, разработанный Всемирной организацией здравоохранения. Он позволяет оценивать влияние состояния здоровья на повседневную жизнь по единым международным критериям.

Анкету будет заполнять не сам человек, а специалист Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности — эрготерапевт или физиотерапевт — во время личной беседы.

Оценка будет охватывать шесть основных сфер: способность понимать информацию и общаться, передвигаться, самостоятельно ухаживать за собой, взаимодействовать с окружающими, выполнять работу или домашние обязанности, а также участвовать в общественной жизни.

Важно отметить, что речь пока идет о подготовке реформы, а не о немедленном изменении правил. Если планы будут реализованы, новая система начнет действовать с 2030 года.

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#медицина #Латвия #демография #здоровье #бюрократия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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