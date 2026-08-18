Во вторник наиболее сложные погодные условия ожидаются в Латгале, где прогнозируются продолжительные дожди. В остальных регионах осадки будут локальными, а в Риге день, вероятнее всего, пройдет без дождя.
Во вторник Латгале окажется в зоне наиболее интенсивных осадков. По прогнозам синоптиков, продолжительные дожди ожидаются по всему региону, а наиболее сильными они будут у границы с Беларусью, где за сутки может выпасть более 20 миллиметров осадков.
В других районах Латвии также возможны кратковременные дожди, однако они будут носить локальный характер. В целом день ожидается преимущественно облачным, а больше всего солнца синоптики обещают жителям Курземе.
Ветер останется слабым и будет дуть в основном с севера.
Разница температур между регионами окажется заметной. В Латгале воздух прогреется лишь до +14 градусов, тогда как в отдельных районах Курземе столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
Жителям восточной части страны стоит учитывать вероятность сильных осадков при планировании поездок и работ на открытом воздухе. В районах, где выпадет более 20 миллиметров дождя, на отдельных участках дорог возможно скопление воды.
В Риге существенных осадков не прогнозируется. К вечеру облачность начнет уменьшаться, а температура воздуха составит +18…+19 градусов.
Погоду в стране продолжит определять область пониженного атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1004–1005 гектопаскалей.
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