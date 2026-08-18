В среду в Латвии погода станет более солнечной, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. И ночью, и днем местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер.

Ночью местами образуется туман, температура воздуха опустится до +8..+13 градусов. Максимальная температура днем составит +19..+22 градуса.

В Риге 19 августа солнце будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, в пригородах - примерно до +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.