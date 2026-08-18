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В Латвии нашли 37 школ «высокого риска» - там лучше не учиться? 0 168

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: 2026/27 учебный год может стать финальным для нескольких десятков учебных заведений по стране.

2026/27 учебный год может стать финальным для нескольких десятков учебных заведений по стране.

Парламентская Комиссия по образованию, науке и культуре, возглавляемая ныне Чеславсом Батней («Объединенный список»), досрочно завершила каникулы законодателей, дабы подготовиться к началу нового учебного года. Школы ЛР ждет сюрприз!

Поставили на счетчик

С целью «развивать систему мониторинга для надзора и оценки системы образования», с нового учебного года в школах ЛР будут подсчитывать:

  • текучку педагогических кадров;

  • удельный вес учащихся, оставленных на второй год;

  • удельный вес школьников, без уважительной причины не посещающих учебное заведение;

  • пропорцию учащихся и персонала поддержки;

  • пропорцию выпускников учебных заведений;

  • число подтвержденных жалоб.

Пользователями данной системы будут Департамент качества образования МОН и соответственные самоуправления.

Всего в стране имеется 609 учебных заведений, из коих 37 (6,1%) относятся к категории «высокого риска». Самым неблагоприятным, по вышепеперечисленным критериям, является положение в Алуксненском, Краславском, и, внезапно, Саулкрастском крае. Хотя последний входит в Рижский регион планирования и вообще отличается высоким уровнем жизни – он закрашен на карте столь же предупреждающим оранжевым цветом, как административные единицы Восточного приграничья.

Финансы превыше всего!

21 августа в Риге пройдет конференция самоуправлений, на этом мероприятии муниципалитетам страны предстоит сверить часы перед началом очередного учебного года. Министерство образования и науки, коим сейчас руководит Илзе Индриксоне (Национальное объединение), разъяснит руководителям просвещения «связь между финансовой и административной эффективностью (как одним из элементов качества образования)».

Особое внимание предполагается уделять выпускникам профессиональных учебных заведений. В МОН проверили, в частности, что сейчас с 5752 молодыми людьми, получившими специальность три года назад. Выяснилось – трудоустроены 65,82%; экономически неактивны – 28,67%; официально являются безработными – 4,59%; эмигрировали – 0,45%.

Последний показатель внушает некоторый оптимизм – по крайней мере, резкого оттока молодых профессионалов из Латвии не наблюдается. Но, с другой стороны, то, что свыше четверти не работает – это тревожный сигнал. На биржу труда они также не становятся, нет смысла, ибо отсутствует трудовой стаж, не предвидится и пособия… А на работу не берут – нету опыта.

Тройка с минусом

Между тем, все закладывается еще в среднем школьном возрасте. И тут данные мониторинга Латвии весьма сомнительны. Так, в 6 классе уровень владения текстом в школах составил 58%, навыки счета – 38%, а естественных наук – 35%. Если первый по старой шкале – четверка с минусом, то последний – тройка с минусом.

Ну а на систему мониторинга школ, по данным, представленным в Сейме, намереваются истратить 16,55 миллионов евро. Может быть, лучше бы на эти деньги новых учителей профинансировать?

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#образование #Латвия #трудоустройство #школы #финансирование
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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