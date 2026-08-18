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В Латвии появились четыре новых официальных герба: что они символизируют 0 171

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: гербы
ФОТО: пресс-фото

Министерство культуры Латвии зарегистрировало сразу четыре новых герба — рода Дикю и волостей Калнциемс, Серене и Пилскалне. Каждый из них получил официальное описание и пополнил Государственный регистр гербов.

Министерство культуры Латвии зарегистрировало четыре новых герба. В Государственный регистр внесены герб рода Дикю, а также официальные символы волостей Калнциемс, Серене и Пилскалне.

Первым, 3 августа, был зарегистрирован герб рода Дикю. Его основу составляет серебряный клин на синем фоне, украшенный тремя синими цветками незабудки. По обеим сторонам расположены серебряные полустрекозы, а над щитом изображены рыцарский шлем и стрекоза с серебряными крыльями. Девиз герба — «Только вверх».

5 августа официальный статус получил герб волости Калнциемс. На зеленом поле изображены двенадцать золотых кровельных дранок, расположенных в форме косого креста.

7 августа были зарегистрированы гербы сразу двух волостей. Герб Серене украшает серебряный куст дубравной ветреницы с тремя цветками естественной окраски на синем фоне, а листья растения образуют форму коромысла.

В тот же день был утвержден и герб Пилскалне. Он разделен на две части: в верхней расположен разветвленный шеврон, а в нижней — серебряное ядро.

Регистрация герба означает его официальное признание государством. После внесения в регистр эти символы могут использоваться в соответствии с установленными правилами — в официальных документах, на муниципальной символике и в других предусмотренных законом случаях.

Таким образом, Государственный регистр гербов Латвии пополнился еще четырьмя официально утвержденными символами.

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#Латвия #регистрация #символика #культура #министерство культуры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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