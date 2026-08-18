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В Латвии родилось еще меньше детей: опубликованы новые данные ЦСУ 3 1406

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: женщина с ребенком
ФОТО: LETA

В первой половине 2026 года в Латвии зарегистрировали 5547 новорожденных — это на 4,5% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число умерших, а естественная убыль населения приблизилась к восьми тысячам человек.

Рождаемость в Латвии продолжает снижаться. По предварительным данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в первом полугодии 2026 года в стране зарегистрировано 5547 новорожденных, что на 262 ребенка, или 4,5%, меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди родившихся — 2827 мальчиков и 2720 девочек. При этом число мальчиков сократилось на 6,8%, а девочек — на 2% по сравнению с первым полугодием 2025 года.

Тенденция сохранилась и в июне. За месяц в Латвии зарегистрировали 958 новорожденных, что на 46 меньше, чем годом ранее. В июне родились 504 мальчика и 454 девочки.

Одновременно продолжает расти число смертей. За первые шесть месяцев года зарегистрировано 13 384 умерших — на 142 человека, или 1,1%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате естественная убыль населения увеличилась. За полгода число умерших превысило число родившихся на 7837 человек. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 7433 человека.

Статистика также показывает снижение числа заключенных браков. С января по июнь было зарегистрировано 3733 брака, что на 364, или 8,9%, меньше, чем за тот же период 2025 года.

Эти данные свидетельствуют, что демографические тенденции в стране пока не меняются. Рождаемость продолжает сокращаться, смертность остается значительно выше, а естественная убыль населения увеличивается.

По предварительной оценке ЦСУ, на 1 июля 2026 года численность населения Латвии составляла 1,832 миллиона человек.

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#рождаемость #Латвия #демография #смертность #ЦСУ #тенденции #население #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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