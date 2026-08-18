Родом она из Карсавы, где в речи «много славянизмов». Тем не менее, дома и в двухпоточной, русско-латышской, школе говорили по-латгальски.

«Я слышала рассказы, что в других школах в советское время по-латгальски говорить запрещали, но в Карсаве таких ограничений не было», – поделилась слухами Дундуре.

«Я также хочу подчеркнуть, что латгальский письменный язык – древний. Первый памятник книгопечатания датирован 1753 годом – тогда в Вильнюсе была издана книга «Евангелия на весь год» (Evangelia Toto Anno). Это язык 300-летней давности, который до сих пор живет на страницах этой книги. В 2004 году Институт латышского языка создал факсимиле издания, в котором также есть научный очерк профессора Анны Стафецкой – на латышском, латгальском, литовском и английском языках. Чтобы язык жил, нужны не только говорящие, но этот письменный язык должен быть ухоженным и нормированным».

В 1990-е гг. по-латгальски публиковалось около 100 авторов, напоминает В.Дундуре.

«Возвращаясь к семье – если в ней говорят по-латгальски и к нему относятся с уважением, если это ценность, передаваемая из поколения в поколение, то потомки ее не потеряют. И отрадно, что многие это поняли и все больше молодых людей говорят по-латгальски не только дома и в Латгалии, но и за ее пределами».