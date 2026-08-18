Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В СССР запрещали говорить по-латгальски – местный языковед поделилась слухами 2 206

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латгалия
ФОТО: Thought Co

«В Латгалии 300 наречий» – такую информацию можно узнать из интервью руководителя Ассоциации латгальского языка, литературы и культурной истории Вероники Дундуре газете Diena.

Родом она из Карсавы, где в речи «много славянизмов». Тем не менее, дома и в двухпоточной, русско-латышской, школе говорили по-латгальски.

«Я слышала рассказы, что в других школах в советское время по-латгальски говорить запрещали, но в Карсаве таких ограничений не было», – поделилась слухами Дундуре.

«Я также хочу подчеркнуть, что латгальский письменный язык – древний. Первый памятник книгопечатания датирован 1753 годом – тогда в Вильнюсе была издана книга «Евангелия на весь год» (Evangelia Toto Anno). Это язык 300-летней давности, который до сих пор живет на страницах этой книги. В 2004 году Институт латышского языка создал факсимиле издания, в котором также есть научный очерк профессора Анны Стафецкой – на латышском, латгальском, литовском и английском языках. Чтобы язык жил, нужны не только говорящие, но этот письменный язык должен быть ухоженным и нормированным».

В 1990-е гг. по-латгальски публиковалось около 100 авторов, напоминает В.Дундуре.

«Возвращаясь к семье – если в ней говорят по-латгальски и к нему относятся с уважением, если это ценность, передаваемая из поколения в поколение, то потомки ее не потеряют. И отрадно, что многие это поняли и все больше молодых людей говорят по-латгальски не только дома и в Латгалии, но и за ее пределами».

×
Читайте нас также:
#история #образование #язык #СССР #литература #культура #Латгалия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Выставочном центре на Кипсале пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка пищевой промышленности Riga Food 2026
Изображение к статье: Recipe Plus
Изображение к статье: салон поезда
Изображение к статье: инвалид на коляске

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Комедия века
Lifenews
Изображение к статье: Машины – хорошие, только продажи – плохие.
Бизнес
3
Изображение к статье: Этот опасный телефон
Lifenews
Изображение к статье: блэкаут
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ракеты
В мире
2
Изображение к статье: 9 нестандартных способов использования уксуса в быту и на даче
Люблю!
Изображение к статье: Комедия века
Lifenews
Изображение к статье: Машины – хорошие, только продажи – плохие.
Бизнес
3
Изображение к статье: Этот опасный телефон
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео