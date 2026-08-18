10-12 сентября в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет крупнейшая в Прибалтике выставка пищевой промышленности Riga Food 2026, которая соберет более 400 компаний из 30 стран и профессионалов отрасли со всего мира. В течение трех дней будут проходить активные соревнования мастеров, актуальные дискуссии и ценные деловые встречи. Увидеть, попробовать, испытать!

В этом году инновации, технологии и актуальные тенденции в сфере производства и переработки продуктов питания и напитков на Кипсале представят более 400 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Австрии, Азербайджана, Болгарии, Чехии, Южной Африки, Египта, Греции, Великобритании, Молдовы, Непала, Индии, Италии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Швейцарии, Турции, Украины, Узбекистана и Швеции – всего из 30 стран. На Riga Food 2026 будут объединенные национальные стенды Латвии, Азербайджана, Греции, Словакии, Италии, Украины и Узбекистана.

На выставке в одном месте можно будет ознакомиться с широким ассортиментом местной продукции – свои товары представят как опытные латвийские компании и средние производители, так и небольшие предприятия и домашние производители. Открыть для себя разнообразие латвийских вкусов можно будет на национальном общем стенде Латвии, на общих стендах рыбоперерабатывающих предприятий и аквакультуры, на стендах «Вкусы регионов» и Центрального союза молочников Латвии, а также на экспозициях латвийских регионов. Каталог участников: www.bt1.lv/rigafood/catalogue.php

Предложение латвийских регионов

В латвийском павильоне выставки Riga Food 2026 посетители смогут насладиться богатым кулинарным наследием регионов Латвии, попробовать местные продукты и узнать о современных решениях в пищевой отрасли. Свои аутентичные гастрономические предложения представят Бауска, Резекне, Саласпилс, Марупе, Людза, Валмиера, города южной части Курземе и другие районы. Впервые на выставке организована экспозиция, посвященная аквакультуре! Латвийское общество виноградарей и виноделов познакомит посетителей с винами, произведенными в Латвии, раскрывая особенности развития местного виноделия и роста качества. В свою очередь, латвийские пчеловоды приглашают гостей окунуться в мир меда – от традиционных вкусов до новых интерпретаций медовых продуктов.

Латвийские инновации

Экспозиция «Откройте для себя инновации в пищевой промышленности!» соберет в одном месте латвийские компании, стартапы, научно-исследовательские институты, студентов и разработчиков технологий, чтобы продемонстрировать новейшие решения в области производства продуктов питания, дигитализации, автоматизации и разработки продуктов. Студенческий бизнес-инкубатор Латвийского университета бионаук и технологий (LBTU) представит созданные студентами инновации, прототипы и бизнес-идеи, что позволит узнать, как в университетской среде идеи превращаются в реальные продукты и возможности для предпринимательской деятельности. Посетители смогут не только попробовать новинки, например, мороженое со вкусом краба, но и сами почувствовать себя в роли основателя стартапа в рамках мероприятия «У тебя есть 5 минут, чтобы создать свой стартап!». В свою очередь, профессионалы отрасли смогут на выставке познакомиться с новыми талантами и найти возможности для сотрудничества. Организатором экспозиции выступает LBTU.

Формирование бизнес-контактов

Riga Food укрепляет свою роль не только как площадка для знакомства с новыми продуктами и тенденциями, но и как международная бизнес-платформа для установления новых контактов. На выставке соберутся предприятия пищевой промышленности и целевые клиенты со всего мира. На данный момент на участие в Riga Food B2B Matchmaking Event подали заявки представители компаний из 20 стран. https://ej.uz/rf26_matchmaking

Различные мероприятия

Наряду с экспозицией в рамках выставки пройдет обширная программа мероприятий как для профессионалов пищевой отрасли, так и для гурманов. Официальное открытие Riga Food 2026 состоится 10 сентября в 11:00 на Главной сцене в Латвийском павильоне. Сразу после этого пройдет церемония награждения победителей 1-го конкурса новых молочных продуктов. Латвийская ассоциация упаковки определит на выставке самую экологичную упаковку и 12 сентября в 15:00 наградит лучших. Подробная программа мероприятий Riga Food 2026: https://ej.uz/rf26_pasakumi

Соревнования мастеров

Посетители выставки также смогут насладиться захватывающими шоу и соревновательным духом, ведь на Кипсале встретятся лучшие из лучших – повара, помощники поваров, кондитеры, бармены, официанты, мастера чайного искусства и гриля. 10 сентября на сцене Gemoss состоится престижный конкурс коктейлей Monin Cup Latvia 2026, победитель которого получит возможность представлять Латвию в региональном полуфинале«Monin Cup 2026 в Лондоне. 10 и 11 сентября на Кипсале пройдут полуфинал и финал «Чемпионата Латвии мастеров шашлыка», который поможет определить лучшего мастера.

11 сентября на площадке кулинарного конкурса желающие смогут понаблюдать за конкурсом «Ресторанный кондитер года в Латвии 2026», в котором за переходящую золотую чашку Lavazza будут соревноваться самые искусные кондитеры. Сразу после этого повара будут бороться за титулы «Повар Латвии 2026», «Молодой повар Латвии 2026». Лучший получит Золотую поварешку Reaton. А на сцене Gemoss в пятницу можно будет наблюдать, что такое безупречное обслуживание. Четверо профессионалов в сфере гостеприимства будут соревноваться в конкурсе «Звезда гостеприимства Латвии 2026». Лучший получит грант на профессиональное развитие в размере 5000 евро.

Праздник тортов

12 сентября на выставке – особенный день для любителей тортов, ведь одновременно на Кипсале пройдут два кондитерских мероприятия. На сцене Gemoss – латвийский парад тортов, а на площадке кулинарного конкурса будет определен победитель проекта TV3 и Rimi «Торт для моего города». Латвийский парад тортов соберет 20 увлеченных кондитеров со всей страны – рецепты, передаваемые из поколения в поколение, и новые рецепты, местные вкусы и личные истории объединятся с современным кондитерским мастерством, творчеством и эстетикой.

В свою очередь, в финале шоу «Торт для моего города» будет выбран торт, который лучше всего отражает характер, вкусы и историю одного из латвийских городов. Финал проведут мастер по изготовлению тортов Анна Панна и шеф-повар Rimi Нормундс Барановскис. Оба конкурса подарят посетителям удовольствие не только для глаз, но и для вкусовых рецепторов!

Ценные дискуссии

В программе Riga Food 2026 значительное место отведено дискуссиям о развитии пищевой отрасли и актуальных потребительских тенденциях. 10 сентября на Главной сцене соберутся эксперты в области питания, спорта и разработки продуктов для участия в дискуссии «Эра High-protein. Потребности потребителей или маркетинговая волна?». 11 сентября день дискуссий откроет форум «Вкусы региона» под названием «Свой продукт – своя сила», за которым в 14:10 последует дискуссия «Ферментация. Возвращение к истокам или модная тенденция? Как отличить научные исследования от эзотерики». В ней примут участие специалист по питанию Ансис Зауэрс, ведущий научный сотрудник LBTU д-р инж. наук Аснате Кирсе-Озолиня, руководитель Ķelmēni Рута Мурниеце и контент-менеджер Рута Бейроте. А 12 сентября в центре внимания окажется кофе – в дискуссии «Правда о кофе: мифы, мода и реальность» исследовательница кофе Илзе Лаукалея-Брока, основатель Closer Coffee Мартинс Друнгилас и руководитель отдела качества Löfbergs Latvia Лаура Землицка обсудят качество кофе, рыночные тенденции и самые распространенные мифы. Подробнее: https://ej.uz/rf26_pasakumi

Для молодых профессионалов

10 сентября в течение всего дня пройдет конкурс команд профессиональных школ стран Балтии Zero Waste Challenge 2026, в рамках которого молодые повара продемонстрируют свои навыки в области рационального и продуманного использования продуктов. В свою очередь, в гостиной Riga Food пройдут интерактивные мастер-классы Food Heroes, которые предложат школьникам и молодежи практические занятия на тему Zero Waste. 10 сентября LBTU приглашает на дискуссию «Как создается инновационный продукт?», в ходе которой среди представителей молодых компаний и исследователей будет обсуждаться разработка новых пищевых продуктов и путь от идеи к рынку.

Мастер-классы для детей

12 сентября на выставке ждут семьи с детьми, ведь на Главной сцене пройдут два познавательных и практических мастер-класса для маленьких поваров. В 10:30 специалист по питанию Виана Кульша во время мастера-класса «Что в моей коробке?» вместе с участниками рассмотрит, как составить сбалансированный обед с собой, а в 11:40 шеф-повар Ина Полищенко в мастер-классе «Полезные лакомства — энергетические шарики» научит готовить вкусные и питательные закуски.

Цель мастер-классов – в увлекательной форме рассказать детям о здоровом питании: они сами выбирают продукты, готовят и узнают, как делать более разумный выбор в повседневной жизни. «Ланч-бокс – это не просто еда на вынос, это возможность для ребенка научиться планировать, что брать с собой», – подчеркивает Виана Кульша, а Ина Полищенко добавляет: «Полезные перекусы могут быть такими же красочными и вкусными, как и привычные сладости».

Разнообразие мира чая

В этом году на выставке особое внимание уделяется также чайной культуре! На площадке чайного конкурса и на экспозиции Латвийского чайного общества желающие смогут познакомиться как с традиционной чайной культурой, так и с современными подходами к дегустации и приготовлению чая. Riga Tea Days на Кипсале предложит разнообразную программу – от японской игры «Чакабуки», посвященной угадыванию чаю, и мастер-класса по чаю из Фуцзяни до приготовления чая «матча», а также дегустаций гречишного чая и «ходзича».

Также будут представлены функциональные напитки «комбуча». 10 сентября знаток растительного мира Анна Грасе приглашает на мастер-класс «Истории растительного мира», а 11 сентября Илва Сакне из Tea House Gaba – на мастер-класс «От скалы до чашки». Особое внимание будет уделено также воде как важной составляющей наслаждения чаем.

Посетители смогут познакомиться с искусством выбора воды вместе с первым сертифицированным сомелье по воде в Восточной Европе – Даном Волевахом (Dan Volevah). Кульминацией Riga Tea Days станет 12 сентября, когда состоится конкурс мастерства по приготовлению чая Baltic Tea Cup, в котором соревнуются профессионалы в области заваривания чая.

Первый благотворительный гриль-бранч в Латвии

12 сентября с 11:00 до 16:00 у входа в Выставочный центр состоится первый в Латвии благотворительный гриль-бранч, все вырученные средства от которого будут переданы маленьким пациентам реабилитационного центра POGA. В мероприятии примут участие ряд известных людей, с которыми посетители смогут встретиться лично, пообщаться, сфотографироваться и насладиться приготовленными ими блюдами на гриле.

Среди участников: бойцы Кристапс Зутис и Артурс Скабарниекс, авторы контента Ина и Улдис (InaUldis17), Лаурис и Ромия из Labākais fitnesa kanāls, модельер Индра Салцевича, создатели медиа-контента Бригита Дамбе, Янис Кривенс, Эдгарс Балиньш и рэпер Озолс. Стоимость входа на бранч – 20 евро. «Это не просто мероприятие с барбекю. Это возможность встретиться с людьми, которых мы ежедневно видим в социальных сетях, по телевизору или на сцене, и одновременно вместе сделать что-то действительно ценное – помочь детям, для которых реабилитация – это шанс жить более полноценной жизнью», – призывает организатор благотворительного мероприятия Пипарс.

Riga Food – место для новых идей и удачных сделок

В этом году Riga Food пройдет уже в 31-й раз, продолжая более чем три десятилетия создавать платформу для развития пищевой отрасли в Балтийском регионе. Выставка является важным местом встречи для производителей продуктов питания, дистрибьюторов, розничных продавцов, представителей сектора HoReCa, технологических компаний и других профессионалов пищевой промышленности.

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Время работы:

10-11 сентября 10.00–18.00

12 сентября 10.00–17.00