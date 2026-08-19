Жильцы дома в рижской Иманте уже несколько лет страдают из-за арендатора, который регулярно затапливает соседние квартиры. Конфликт дошел до того, что владелец жилья пытается выселить квартиранта, а страховые компании требуют возместить причиненный ущерб.

Жители одного из многоквартирных домов на улице Зентенес в Иманте уже долгое время сталкиваются с одной и той же проблемой — квартиру регулярно затапливает арендатор, который, по словам соседей, не следит за состоянием сантехники и не считает себя ответственным за последствия, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Очередное затопление серьезно повредило квартиру Раймонды. Вода проникла не только в ее жилье, но и дошла до квартир, расположенных этажами ниже.

«Пострадали стены, были залиты полы. Это просто какой-то кошмар. Люди видели, что творится в той квартире — так жить нельзя», — рассказала женщина.

Квартира Раймонды застрахована, поэтому расходы на ремонт покрывает страховая компания. Однако постоянные затопления, по ее словам, становятся тяжелым испытанием для жильцов.

Во время последнего происшествия на место вызывали не только полицию, но и медиков. После осмотра специалисты пришли к выводу, что мужчина психически здоров.

Сама Раймонда признается, что соседи чувствуют себя рядом с ним некомфортно.

«Мы не ощущаем себя в безопасности. Он практически не разговаривает и вообще не идет на контакт», — говорит она.

Журналисты поговорили и с самим арендатором. Мужчина заявил, что не считает происходящее своей ответственностью.

«Я снимаю эту квартиру. Это проблемы хозяина. Я вообще ничего не понимаю в технике», — сказал он.

Владелец квартиры Артур рассказал, что уже потребовал от арендатора освободить жилье в течение двух недель. По его словам, договор аренды давно закончился, однако квартирант продолжает жить в квартире, игнорируя просьбы о выселении и не оплачивая счета.

«Мне его было жалко. Зимой не хотел выгонять, надеялся, что он найдет работу. Но теперь все обернулось против меня», — признался хозяин квартиры.

Проблема осложняется тем, что именно к собственнику уже обращались страховые компании с требованиями компенсировать ущерб, нанесенный соседям. Такая ситуация типична: именно владелец жилья в первую очередь отвечает за содержание квартиры перед третьими лицами.

Присяжный адвокат Янис Беровскис поясняет, что ответственность может лежать как на собственнике, так и на арендаторе, однако сначала необходимо установить точную причину затопления.

«Прежде всего нужно зафиксировать причину аварии. Собственник обязан содержать квартиру так, чтобы она не причиняла вреда соседям. Но и арендатор отвечает за свои действия или бездействие», — отметил юрист.

Если договориться сторонам не удается, вопрос, как правило, приходится решать в судебном порядке.

Эта история показывает, что затянувшийся конфликт между владельцем квартиры и арендатором может обернуться серьезными проблемами не только для них, но и для всех соседей.