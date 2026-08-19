До конца недели в Латвии сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, однако уже на следующей неделе осадков может стать заметно меньше. При этом существенного потепления синоптики пока не обещают.

Погоду в Латвии до конца этой недели продолжат определять циклоны, поэтому жителей страны по-прежнему ждут периодические дожди, местами сильные ливни с грозами и порывистый ветер. Вместе с тем уже на следующей неделе погодная ситуация может измениться благодаря усилению влияния антициклона.

В ближайшие дни осадки будут чередоваться с солнечными периодами. В отдельных районах возможны интенсивные ливни и грозы, поэтому погода останется очень неоднородной: пока в одной части страны светит солнце, в другой могут идти сильные дожди.

Самым дождливым днем может стать суббота. С юга к Латвии приблизится очередной циклон, который способен принести обильные осадки на значительную часть территории страны. Однако синоптики отмечают, что траектория циклона пока остается неопределенной, поэтому не исключено, что наиболее сильные дожди пройдут южнее — над территорией Беларуси.

Это означает, что прогноз по количеству осадков еще может измениться по мере уточнения расчетов.

Температурный фон останется довольно стабильным. Во второй половине недели ночью ожидается от +9 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры также не прогнозируется.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе останется на один-два градуса ниже климатической нормы. При этом осадков, по предварительным оценкам, может выпасть меньше обычного для конца августа.

Если прогноз оправдается, следующая неделя станет более комфортной для отдыха на природе, поездок и сельскохозяйственных работ, хотя по температуре погода останется скорее прохладной для конца лета.

Предварительные прогнозы на сентябрь также выглядят спокойными: синоптики ожидают, что и температура воздуха, и количество осадков будут близки к многолетним средним значениям.