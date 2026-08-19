Имя, фамилия, персональный код и регистрационный номер автомобиля — это лишь часть информации, которая в результате масштабной кибератаки утекла из систем Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Бюро присяжного адвоката Лауриса Клагиша опубликовало в социальных сетях полезную информацию для жителей о том, что сейчас действительно важно: о правах водителей и владельцев транспортных средств и конкретных действиях, которые им следует предпринять.

Что произошло?

Недавняя кибератака на CSDD стала одним из наиболее серьёзных инцидентов информационной безопасности в истории государства. Президент Латвии уже назвал эту масштабную утечку данных существенной угрозой национальной безопасности.

В период с 8 по 10 августа 2026 года злоумышленники смогли получить исторические данные о платёжных квитанциях, начиная с 2008 года. Инцидент затрагивает 1,2 млн физических лиц и 200 тыс. юридических лиц.

Поскольку в данном случае под угрозой оказался огромный объём персональной информации, каждому человеку как субъекту данных крайне важно понимать свои права, предусмотренные Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR/VDAR), и знать, какие действия можно предпринять.

По всей вероятности, в руки киберпреступников попали весьма чувствительные персональные данные: имя и фамилия, персональный код, регистрационный номер автомобиля, зарегистрированный адрес, а также информация о платежах.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что главная опасность заключается не столько в самом факте взлома, сколько в том, как эти данные будут использоваться дальше. Они могут долго циркулировать на чёрном рынке.

Мошенники способны использовать эту информацию для создания чрезвычайно убедительных персонализированных фишинговых атак — например, отправлять поддельные штрафные квитанции, в которых точно указаны имя человека и государственный регистрационный номер его автомобиля.

Также существует высокий риск попыток отправить пользователям поддельные запросы на подтверждение через Smart-ID или eParaksts mobile. Если человек подтвердит такой запрос, это может привести к серьёзным финансовым последствиям.

Как узнать, попали ли ваши данные в утечку?

«Вам не нужно жить в неведении». Согласно статье 15, части первой, и статье 34 GDPR, вы имеете право напрямую обратиться в CSDD и потребовать чёткого ответа:

были ли украдены ваши данные; какие именно категории данных затронуты; утекли ли, например, ваш персональный код и адрес.

CSDD обязана ответить без необоснованной задержки, как правило, в течение одного месяца. Эта информация должна предоставляться бесплатно.

Можно ли потребовать компенсацию?

Если из-за утечки данных вы понесли реальные финансовые убытки — например, стали жертвой мошенничества непосредственно в результате этой утечки — либо вам был причинён существенный нематериальный (моральный) ущерб, статья 82 GDPR предоставляет право требовать компенсацию от CSDD.

Однако компенсация не выплачивается автоматически.

При предъявлении требования необходимо будет юридически обосновать нарушение со стороны CSDD — например, доказать, что не была обеспечена надлежащая защита информационных систем. Кроме того, необходимо доказать причинённый ущерб и чёткую причинно-следственную связь между утечкой данных и наступившими последствиями.

Что делать, если CSDD не отвечает?

Если CSDD не предоставляет чёткого ответа, затягивает предоставление информации или вас не устраивают действия учреждения по обеспечению защиты данных, статья 77 GDPR позволяет подать официальную жалобу в Инспекцию по защите данных (DVI).

Если же возник спор о взыскании причинённых убытков, согласно статье 79 GDPR субъект данных имеет право обратиться в суд.

Что рекомендуют сделать сейчас?

Чтобы получить конкретную информацию о своих данных, следует направить официальный запрос специалисту CSDD по защите данных на электронную почту [email protected] и запросить индивидуальную информацию об обработке ваших данных и существующих рисках.

Если после этого инцидента вы начнёте получать:

подозрительные SMS; звонки от мошенников; счета или штрафы, якобы отправленные CSDD,

обязательно сохраняйте скриншоты, журнал звонков и все связанные документы.

Они могут стать чрезвычайно важными доказательствами причинно-следственной связи, если вы решите предъявить требование о возмещении ущерба.

Ни в коем случае не подтверждайте запросы Smart-ID или e-Paraksts, которые вы сами не инициировали на своём устройстве.

Что известно о самой атаке?

Как сообщалось ранее, заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс сообщил, что в результате кибератаки на CSDD были получены персональные данные 1,2 млн человек и примерно 200 тыс. юридических лиц.

Речь идёт о данных, связанных с платежами, которые осуществлялись в адрес CSDD на протяжении последних 18 лет.

По словам Тейванса, расследование установило, что атака произошла с использованием уязвимости в доступной через интернет системе CSDD. Кроме того, не соблюдались несколько требований Кабинета министров, предъявляемых к информационным системам класса A, в том числе требования о многофакторной аутентификации и проведении тестов на проникновение.