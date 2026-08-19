С 12 февраля 2027 года рестораны, кафе и другие предприятия общепита в Латвии должны будут позволять клиентам использовать собственную посуду для напитков и еды навынос. Это не должно быть дороже, чем при использовании одноразовой упаковки.

Еще через год, с 12 февраля 2028 года, заведения также должны будут предлагать клиентам многоразовую упаковку.

Требования вводятся в рамках нового регламента ЕС об упаковке. С 2030 года предусмотрены дополнительные ограничения на некоторые виды одноразовой пластиковой упаковки, а также требования по сокращению количества упаковки, ее переработке и использованию вторичного пластика.

При этом новые правила будут вводиться постепенно. С конца 2028 года в ЕС также появится единая маркировка упаковки, а с 2030-го начнут действовать более строгие ограничения на некоторые виды одноразовой пластиковой упаковки. В Минклиматэнерго отмечают, что изменения могут потребовать от бизнеса дополнительных расходов, однако их влияние на цены будет зависеть от конкретного предприятия и выбранных решений.