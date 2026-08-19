В Риге с 20 августа по 30 сентября будут введены ограничения для транспорта и пешеходов на Набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста в направлении последнего.

Ограничения связаны со строительством новой велодорожки. На участке протяжённостью около 1,1 километра появится отдельная инфраструктура для велосипедистов, которая будет отделена от автомобильного и пешеходного движения. Также планируется обновить пешеходную инфраструктуру.

Новая велодорожка станет частью масштабного маршрута «Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини». Его общая длина от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров.

Работы будут выполняться в два этапа. На участке от Вантового моста до Каменного моста велосипедное движение организуют с помощью дорожной разметки и других решений по организации движения.

После завершения проекта планируется создать непрерывное и безопасное велосипедное соединение между Каменным мостом, Старой Ригой, велоинфраструктурой в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня.

Водителей и пешеходов просят учитывать временные ограничения при планировании маршрута.