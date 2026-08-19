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Поезд и транспорт Риги по одному билету: с конца августа система заработает на новых маршрутах 0 202

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамвай и поезд
ФОТО: BB.LV/AI

Не позднее 31 августа единый билет Vivi и Rīgas satiksme начнет действовать не только в зоне A, но и во всех пяти железнодорожных зонах. Это позволит большему числу пассажиров ездить с пересадкой между поездом и городским транспортом по одному билету.

Единый билет, объединяющий поезд Vivi и общественный транспорт Rīgas satiksme, вскоре станет доступен значительно большему числу пассажиров. Как сообщили в Рижской думе, расширенная система заработает не позднее 31 августа.

Сейчас оператор Pasažieru vilciens завершает модернизацию своих информационных систем, чтобы обеспечить действие единого билета не только в зоне A, но и в зонах B, C, D и E.

После запуска нововведения единый билет можно будет использовать на всей сети железнодорожных зон Vivi. Это должно сделать пересадки между пригородными поездами и городским транспортом Риги более удобными для жителей пригородов и тех, кто ежедневно ездит в столицу на работу или учебу.

По сути, пассажиру больше не придется отдельно покупать билет на поезд и билет на автобус, трамвай или троллейбус. Единый билет уже включает одну поездку на поезде по выбранному маршруту и 90-минутный билет на общественный транспорт Риги.

Помимо удобства, такая система позволяет и сэкономить. Например, при поездке в зоне A стоимость поездки оказывается примерно на один евро ниже, чем при покупке двух отдельных билетов.

Интерес к единому билету продолжает расти. Пилотный проект стартовал в июле 2025 года, и за первый год им воспользовались более 15 тысяч пассажиров. Только за первое полугодие 2026 года единый билет приобрели уже свыше 10 тысяч человек, что говорит о растущей популярности такого способа оплаты.

Расширение действия билета стало следующим этапом развития проекта. Ранее Рижская дума уже поддержала продление его действия до конца 2026 года и одобрила распространение системы на новые железнодорожные зоны.

Если запуск пройдет по плану, уже с конца августа жители значительно большего числа населенных пунктов смогут добираться до Риги и пересаживаться на городской транспорт по одному билету.

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#Рига #транспорт #билеты #пассажиры #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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