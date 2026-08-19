В среду жителей Латвии ждет переменчивая погода: солнце будет сменяться облаками, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. При этом температура останется комфортной — до +23 градусов.

Среда в Латвии обещает быть по-летнему теплой, однако без осадков не обойдется. По прогнозам синоптиков, в течение дня солнечные периоды будут чередоваться с облаками, а местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны и грозовые ливни.

Температура воздуха днем составит от +19 до +23 градусов. Существенного похолодания не ожидается, поэтому, несмотря на вероятность дождя, погода останется достаточно комфортной для большинства жителей.

Тем, кто планирует проводить время на улице, стоит учитывать, что осадки будут локальными. Это означает, что в одном районе может пройти дождь, а в соседнем сохранится сухая и солнечная погода.

Ветер будет слабым или умеренным, западного и юго-западного направления, поэтому сильных порывов синоптики не прогнозируют.

В Риге также не исключен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +21…+22 градусов, ветер останется слабым западного и юго-западного направления.

Погоду в регионе определяет область пониженного атмосферного давления. Атмосферное давление составит 1000–1004 гектопаскаля.

Таким образом, среда пройдет без резких погодных изменений, однако зонт может пригодиться тем, кто надолго отправится на улицу.