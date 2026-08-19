Население Латвии продолжает уменьшаться: за первое полугодие умерших оказалось почти на 8 тысяч больше, чем новорожденных. Эксперты считают, что без долгосрочной демографической политики изменить эту тенденцию не удастся.

В Латвии сохраняется устойчивая естественная убыль населения. По данным Центрального статистического управления, за первые шесть месяцев года в стране родилось немногим более 5,5 тысячи детей, тогда как число умерших превысило 13 тысяч. В результате естественная убыль населения составила почти 8 тысяч человек, сообщают Новости ТВ3.

Одновременно продолжает снижаться и число браков. За первое полугодие зарегистрировано чуть более 3700 браков — почти на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая численность населения страны к началу июля сократилась до немногим более 1,8 миллиона человек.

Демограф Илмар Межс считает, что такие показатели отражают отсутствие последовательной государственной политики в сфере демографии.

«Если демография не станет приоритетом для политиков и общества, мы продолжим медленно сползать в пустоту. Сегодня система во многом устроена так, словно количество детей в семье не имеет значения. В итоге действует принцип: "твои дети — твои проблемы"», — заявил Межс.

По его мнению, государство уделяет недостаточно внимания поддержке семей с детьми. Он отметил, что Латвия по-прежнему отстает от среднего уровня европейских стран по объему поддержки семей, если сравнивать долю бюджетных расходов.

В качестве примера демограф привел Эстонию.

«Если Эстония может выделять семьям примерно вдвое больше средств, значит, проблема не в возможностях, а в политической воле», — считает Межс.

В Министерстве благосостояния, в свою очередь, напоминают, что в этом году уже увеличены пособия при рождении ребенка и по уходу за ним. Кроме того, готовятся изменения в системе родительских пособий и рассматриваются дополнительные меры поддержки семей, в том числе помощь с расходами на жилье после рождения ребенка.

Заместитель директора Департамента политики по делам детей и семьи Линда Лиепа отмечает, что снижение рождаемости нельзя объяснить какой-то одной причиной.

«Сейчас в детородный возраст вошло поколение, родившееся в 1990-е годы, когда рождаемость была особенно низкой. Поэтому даже при сохранении прежнего уровня рождаемости в расчете на одну женщину общее число новорожденных будет меньше. В демографии не существует решения, которое могло бы быстро изменить ситуацию», — пояснила она.

Сокращение числа рождений и рост доли пожилых людей означают, что нагрузка на работающее население будет увеличиваться. Это напрямую влияет на устойчивость пенсионной системы, здравоохранения и социальной сферы.

Пока статистика показывает, что демографический спад в Латвии остается не разовым явлением, а долгосрочной тенденцией.