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В четверг в Латвии соберутся дождевые облака - с какой целью? 0 137

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2026
LETA
Изображение к статье: детские резиновые сапоги
ФОТО: LETA

В ближайшую ночь страну с юго-запада будет пересекать обширная зона осадков - на большей части территории временами ожидается дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем пасмурная погода будет чередоваться с солнечной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах на побережье и местами во время грозы достигнет 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, днем также возможна гроза. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и, когда выглянет солнце, до +21 градуса днем.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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