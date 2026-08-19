В ближайшую ночь страну с юго-запада будет пересекать обширная зона осадков - на большей части территории временами ожидается дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем пасмурная погода будет чередоваться с солнечной, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах на побережье и местами во время грозы достигнет 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, днем также возможна гроза. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и, когда выглянет солнце, до +21 градуса днем.