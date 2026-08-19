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В конце года в Латвию прибудут системы ПВО, бьющие на 40 км ракетами за миллион долларов 3 453

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шведские автоматические пушки L-70 скоро отметят вековой юбилей.

Шведские автоматические пушки L-70 скоро отметят вековой юбилей.

Военный секрет в пространной статье Latvijas Avīze на темы противовоздушной обороны (ПВО) раскрыл командир Воздушных сил Виестурс Масулис.

ПВО как род войск в республике создали в 2000 году, поставив на вооружение шведские автоматические пушки L-70, калибра 40 мм, созданные в 1936 г. В 2004 году латвийские зенитчики получили также шведские портативные ракеты RBS-70.

«Берется во внимание угроза и геополитическая ситуация, потому принято решение на высочайшем политическом уровне – истратить миллиард евро на создание многослойной противовоздушной обороны в Латвии. На эти деньги модернизируются упомянутые RBS-70, однако самое главное – уже в конце года предполагается получить первую батарею противовоздушных ракет Iris-T. Это система среднего действия с радиусом дальности 40 километров и высотой 8-10 километров».

Стационарные системы ПВО, по словам полковника Мажулиса, будут «оружием нового уровня для Латвии». Их целями являются как дроны, так и самолеты, вертолеты, а также крылатые, баллистические ракеты. В свою очередь, переносные ракеты будут обеспечивать «зонтик» для действий сухопутных сил.

Определенным ограничителем является стоимость расходных материалов: «Одна ракета стоит около миллиона. Если мы выстрелим по дрону ценой 10 тысяч миллионной ракетой, туда уйдет весь бюджет».

В качестве альтернативного решения полковник Мажулис упоминает дроны-перехватчики, испытания которых уже успешно прошли на Селийском военном полигоне. К тому же, Латвия имеет соединение с силами ПВО НАТО, и цели в нашем воздушном пространстве могут уничтожать союзники.

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#вооружение #Латвия #безопасность #технологии #геополитика #ПВО #дроны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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