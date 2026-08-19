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В небе над Латвией стало меньше GPS-помех, но их число по-прежнему остается высоким 0 41

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: карта gps
ФОТО: LETA

С начала года в воздушном пространстве Латвии зарегистрировали 704 случая GPS-помех — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение, подобных инцидентов остается значительно больше, чем несколько лет назад.

За первые семь месяцев 2026 года в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано 704 случая помех в работе GPS. По данным государственного предприятия «Латвийское управление воздушным движением» (LGS), это на 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Только в июле специалисты зарегистрировали 108 случаев нарушений работы спутниковой навигации. Для сравнения: в июле 2025 года таких эпизодов было 114, то есть снижение составило около 5%.

Хотя количество помех постепенно уменьшается, их уровень остается значительно выше, чем до начала войны в Украине. Если в 2022 году было зарегистрировано всего 26 подобных случаев, то в 2023 году их число выросло до 342, в 2024 году — до 820, а в 2025 году достигло 1276.

В LGS ранее отмечали, что рост числа подобных инцидентов совпал по времени с полномасштабным вторжением России в Украину. По оценке предприятия, именно с этим, вероятнее всего, связано появление GPS-помех в регионе.

Для обычных пассажиров важно, что такие помехи не означают угрозы безопасности полетов. Современные самолеты используют сразу несколько независимых навигационных систем, поэтому потеря или ухудшение сигнала GPS не лишает экипаж возможности безопасно выполнять рейс.

Эту позицию подтверждает и Агентство гражданской авиации (CAA). Ведомство анализирует каждое сообщение о GPS-помехах и подчеркивает, что они могут осложнять отдельные рабочие процессы в гражданской авиации, но не влияют на безопасность ни транзитных рейсов, ни самолетов, прибывающих в Латвию или вылетающих из страны.

Все случаи подобных помех также централизованно собираются и изучаются Европейским агентством по авиационной безопасности, что позволяет отслеживать ситуацию в масштабах всего региона.

Таким образом, хотя число GPS-помех в воздушном пространстве Латвии постепенно сокращается, проблема остается актуальной и продолжает находиться под постоянным контролем авиационных служб.

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#авиация #Украина #Латвия #безопасность #технологии #GPS #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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