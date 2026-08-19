Возвращение в Латвию после нескольких лет жизни за границей часто оказывается непростым испытанием для семей с детьми. Основные сложности связаны не только с латышским языком, но и с отличиями в системе образования, требованиях школ и процессе адаптации.

Семьи, возвращающиеся в Латвию после жизни в странах Скандинавии и других государствах, нередко сталкиваются с тем, что детям сложно быстро привыкнуть к местной школьной системе. По словам педагогов и родителей, главными препятствиями становятся недостаточное знание латышского языка, различия в организации учебного процесса и эмоциональная адаптация.

Эксперты советуют готовиться к возвращению заранее. Пока семья еще находится за границей, ребенку стоит целенаправленно изучать латышский язык — самостоятельно или в школах латышской диаспоры. Это значительно облегчает начало учебы после переезда.

Еще один совет родителям — не воспринимать как неудачу ситуацию, если после оценки полученных за рубежом знаний ребенку предложат начать обучение с более низкого уровня. Такая практика помогает восполнить пробелы и легче адаптироваться к новой программе.

Семья Звайгзне, переехавшая в Ригу в 2023 году вместе с тремя детьми, на собственном опыте убедилась, насколько отличаются школы в Швеции и Латвии.

«Первое впечатление было таким: здесь все совсем не так, как в Швеции. В Латвии к учебному процессу предъявляются гораздо более строгие требования даже в мелочах. Мы не привыкли, что ребенка могут отругать за забытую дома ручку. Для младшего сына это стало настоящим переживанием», — рассказал Latvijas Avīze отец семейства Иво Звайгзне.

По его словам, детям часто не хватает времени, чтобы спокойно привыкнуть к новой школе. Именно поэтому большое значение имеет постоянное сотрудничество между родителями и педагогами.

Учителя также отмечают, что самым серьезным препятствием остается уровень владения латышским языком. Многие дети говорят с трудом, обладают ограниченным словарным запасом и испытывают сложности с пониманием учебного материала.

Даже хорошие оценки, полученные в зарубежной школе, не всегда отражают реальные знания по латвийским образовательным стандартам. Поэтому педагогам нередко приходится составлять для таких учеников индивидуальные программы, позволяющие одновременно осваивать новый материал и восполнять пробелы за предыдущие годы.

Несмотря на то что каждому ребенку-реэмигранту положены два дополнительных часа латышского языка в неделю, педагоги считают, что этого недостаточно. Без активного участия родителей и дополнительной работы дома адаптация зачастую затягивается.

С ростом числа семей, возвращающихся в Латвию, вопрос поддержки детей-реэмигрантов становится все более актуальным. Школы уже ищут способы облегчить этот переход, однако специалисты сходятся во мнении, что успех во многом зависит от совместной работы педагогов и родителей.