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Заброшенному санаторию Балдоне придумали новое назначение. Жителей просят не паниковать 0 455

Наша Латвия
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: санаторий в Балдоне
ФОТО: LETA

В пятницу и субботу, 22 и 23 августа, на территории бывшего санатория в Балдоне пройдут учения Земессардзе. Во время тренировок будут использоваться учебные боеприпасы, поэтому жителей просят не беспокоиться при виде военнослужащих и военной техники.

22 и 23 августа на территории бывшего санатория в Балдоне состоятся военные учения Земессардзе. Как сообщили в самоуправлении Кекавского края, занятия будут проходить как днем, так и ночью.

В ходе учений военнослужащие будут использовать учебные боеприпасы, поэтому в окрестностях могут быть слышны звуки стрельбы. Кроме того, по дорогам общего пользования будет передвигаться военная техника.

Жителей призывают сохранять спокойствие, если они увидят военнослужащих в полной экипировке или военные автомобили в районе проведения учений. Все мероприятия запланированы заранее и проходят в рамках подготовки подразделений.

В тренировках примут участие около 25 земессаргов. Они будут отрабатывать действия в лесистой местности, а также совершенствовать навыки выполнения задач в условиях городской застройки. Все участники будут вооружены легким стрелковым оружием.

Для местных жителей важно знать, что проведение учений не предусматривает масштабных работ на территории. Военные не будут рыть окопы, повреждать почвенный покров или устанавливать палаточный лагерь.

Организаторы также заверили, что во время занятий будут соблюдаться требования пожарной безопасности и охраны окружающей среды. После завершения учений территория будет приведена в первоначальное состояние.

Подобные учения регулярно проводятся в разных регионах Латвии и являются частью подготовки Земессардзе к выполнению задач по обороне страны, а также развития сотрудничества между военными и местными самоуправлениями.

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#Земессардзе #Латвия #безопасность #тренировки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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