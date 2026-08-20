Чтобы пациенты не бросали лечение на полпути, в Латвии нынешним летом запустили эксперимент по снабжению пациентов бесплатными медикаментами.

Итак, Министерство здравоохранения (Минздрав) Латвии вместе с Клинической университетской больницей им. Паула Страдыня запустили новый пилотный проект. Теперь таблетированные антибиотики на весь курс (вплоть до одного месяца) пациентам будут БЕСПЛАТНО выдавать прямо при выписке из стационара.

Главная цель этой инициативы – победить опасный тренд: рост антимикробной резистентности (устойчивости бактерий к лекарствам), когда привычные препараты просто перестают работать из-за неправильного или незавершенного приема.

Как это работает

Схема простая: человек выписывается домой в стабильном состоянии, но ему нужно «допить» курс лекарств. Вместо того чтобы после болезни тащиться в аптеку и тратить свои деньги, он получает готовую упаковку лекарств на руки в больнице.

Как отметили в минздраве, очень часто люди прерывают лечение из-за банальных житейских мелочей — нет сил дойти до аптеки или банально не хватает денег на дорогие таблетки. Новый проект снимает эти финансовые и бытовые барьеры, делая лечение беспрерывным.

Руководитель Центра по антимикробной резистентности больницы им. Страдыня профессор Угис Думпис к этому добавил: проект пока касается только антибиотиков в таблетках. Но если опыт окажется успешным, в будущем пациент сможет получать на дом даже препараты для внутривенных инъекций.

Нюансы «долечивания»

Кому выдадут лекарства: стабильным пациентам больницы Страдыня, которым врачи назначили амбулаторное долечивание дома.

На какой срок: дадут ровно столько медикаментов, сколько нужно на курс — от одного дня до целого месяца.

Что делать дальше: если курс короче недели, после его окончания нужно просто созвониться с семейным врачом. Если лечение долгое — для пациента составят индивидуальный план наблюдений со сдачей анализов и осмотрами специалистов.

В ходе проекта врачи и чиновники собираются проверить, сколько людей реально нуждаются в такой услуге, снизится ли количество повторных госпитализаций и насколько лучше пациенты будут соблюдать указания врачей.

Результаты должны показать, стоит ли распространять эту практику на все больницы Латвии.