После масштабной кибератаки CSDD сообщила новые подробности об утечке данных. В дирекции заверили, что злоумышленники не получили номера телефонов, адреса электронной почты, банковские реквизиты и данные для входа в систему e-CSDD.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) уточнила, какие именно данные оказались скомпрометированы в результате крупнейшей кибератаки на государственную систему.

По информации ведомства, злоумышленники не получили номера телефонов клиентов, адреса электронной почты, банковские данные и сведения, необходимые для входа в электронные сервисы e-CSDD.

Вместе с тем утечка затронула информацию, содержащуюся в платежных квитанциях. Среди похищенных данных — имя и фамилия или название компании, персональный код либо регистрационный номер предприятия, сумма и дата платежа, государственный регистрационный номер автомобиля, а также адрес, который был зарегистрирован на момент получения услуги.

Это означает, что финансовые реквизиты и учетные записи пользователей не были раскрыты. Однако похищенных персональных данных достаточно, чтобы мошенники могли использовать их для более убедительных схем социальной инженерии.

В CSDD напоминают, что если человек с 2008 года хотя бы один раз оплачивал услуги дирекции, существует вероятность, что сведения из его платежных документов оказались среди похищенных данных.

Проверить, какие именно данные хранятся в системе, можно самостоятельно. Для этого необходимо войти в e-CSDD и открыть раздел «Другие платежи» — «История платежей», где отображаются связанные с пользователем платежные записи.

При этом дирекция отмечает, что анализ утечки продолжается. Не все похищенные сведения являются актуальными, поэтому специалисты продолжают уточнять, какие категории персональных данных были затронуты.

CSDD призывает жителей соблюдать повышенную осторожность. Даже без банковских реквизитов мошенники могут использовать реальные персональные данные, чтобы вызвать доверие и убедить человека подтвердить вход через Smart-ID, eParaksts mobile или другие средства электронной идентификации.

Расследование кибератаки продолжается. CSDD сотрудничает с Государственной полицией и передает всю имеющуюся информацию для установления виновных. Материалы также направлены в Государственную инспекцию данных для оценки обстоятельств утечки.

После инцидента в отставку ушли совет и правление CSDD. По поручению министра сообщения Рихарда Козловскиса проводится служебное расследование, в рамках которого будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, а также договору CSDD с компанией Tet, отвечавшей за часть услуг в сфере кибербезопасности.

Кроме того, президент Латвии Эдгар Ринкевич обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить, были ли должностными лицами CSDD приняты все необходимые меры для защиты персональных данных.