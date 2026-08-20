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Дожди, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Латвии в четверг 0 357

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: зонт
ФОТО: Unsplash

В четверг, 20 августа, в большинстве районов Латвии ожидаются кратковременные дожди. Местами осадки будут сильными, возможны грозы, а на западе страны усилится ветер.

В четверг неустойчивая погода сохранится на большей части Латвии. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а в отдельных районах — сильные ливни с грозами.

Наиболее пасмурная погода ожидается в восточной части страны, где облачность сохранится в течение большей части дня.

Ветер будет слабым или умеренным, южного и юго-западного направления. В Курземе он усилится: порывы западного и юго-западного ветра могут достигать 12–15 метров в секунду.

Несмотря на осадки, день останется относительно теплым. Температура воздуха по стране поднимется до +16...+21 градуса.

Жителям стоит учитывать, что во время гроз и сильных ливней погодные условия могут быстро меняться, поэтому при длительных поездках лучше заранее проверить прогноз для своего региона.

В Риге также ожидается кратковременный дождь, однако ближе к вечеру облачность начнет уменьшаться. В столице воздух прогреется примерно до +20 градусов, ветер останется слабым или умеренным.

По данным синоптиков, погодные условия в Латвии сейчас определяет область пониженного атмосферного давления. Именно она способствует образованию дождевых облаков и неустойчивой погоде.

По предварительным прогнозам, в ближайшие дни существенного потепления не ожидается, однако во второй половине следующей недели осадков может стать меньше.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #гроза #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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