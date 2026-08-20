Кризис между Ригой и Минском, возникший на пустом месте из-за решения МВД о закрытии единственного погранперехода, утих. Более того: правительство Латвии на прошлой неделе рассматривало информационное сообщение о целесообразности оборудования мест автодорожного пересечения границ второго приоритета «Силене» (граница с Беларусью) и «Виентули» (граница с Россией).

Возвращение к нормальности?

Соответственно, к первому приоритету отнесены КПП «Терехово», «Гребнево» и «Патерники». Целью в документе Министерства сообщения названа – «эффективная организация движения транспортных средств», чему обязана способствовать предварительная регистрация (резервация очереди) транспортных средств на пересечение границы. Для чего необходимо обеспечить:

Строительство инфраструктуры телекоммуникаций, что возложено на Латвийский телерадиоцентр;

Установку камер видеонаблюдения и разработку программного обеспечения;

Создание сайта и информационной системы для электронной услуги.

Все делается более чем неспешно, окончательный срок выполнения данных работ – III квартал 2028 года. «При этом предусматривая архитектуру решения с возможностью его расширения и приведения в соответствие с другими видами пересечения границы и объектами инфраструктуры, в том числе портами и аэропортами».

Пока же вышеописанная система ERRS работает в режиме «минимально жизнеспособного продукта».

Подтянуть предприятия и фонды

По данным МВД, для полномасштабного введения электронных очередей необходимо проектирование и постройка оптической сети и электроснабжения. Подключение последнего должно обеспечить АО Sadales tīkls. Со своей стороны, финансирование предполагается обеспечить за счет Брюсселя – упоминается Европейский фонд регионального развития, выделяющий 2 397 000 евро. Государству же надо уплатить всего – 423 000 евро.

В будущем – «планируется создать интеграцию с процессом приобретения виньеток, что обеспечит дополнительные доходы в государственный бюджет».

Дело, конечно, полезное – хотя все вышеперечисленные КПП находятся на границах с Россией и Беларусью, и логика транспортного ведомства Рихардса Козловскиса вступает в противоречие не только с политическими конкурентами из Нацобъединения, контролирующего МВД, но и с партайгеноссе по «Новому Единству», один из лидеров коего Байба Браже является основной застрельщицей санкций против Москвы и Минска.

«Учитывая существующую геополитическую ситуацию»

Министерство сообщений считает, что необходимо «максимально быстро решать проблематику, порождаемую очередями грузовых транспортных средств на автодорогах в приграничье».

В результате, благодаря сотрудничеству с Автотранспортной дирекцией, Службой государственных доходов (таможней) и Государственной пограничной охраной был проведен бизнес-анализ. И для обеспечения работы ресурса lvrobeza.lv, на котором можно занять очередь для выезда в Россию или Беларусь, избрана фирма GoSwift – «как наиболее подходящий претендент». Данное предприятие, утверждает Минсообщения, обеспечило соответственную конфигурацию услуг в Литве и Эстонии.

Пролезают без очереди

Разумеется, тут же проявили себя злоумышленники: «В первый месяц практического использования системы были выявлены мошеннические и заведомо недобросовестные действия, в том числе использование автоматизированных средств (ботов) для массовой регистрации временных окон, таким образом искусственно создавая очередь.

Такая деятельность мошеннических ботов привела к искусственному спросу на регистрацию очереди, в результате чего автоматизированными средствами была зарезервирована большая часть доступных временных окон. Учитывая указанную ситуацию, тут же были введены дополнительные механизмы безопасности, предотвращающие возможность автоматизированной массовой регистрации. Кроме того, чтобы максимально ограничить осуществление мошеннических действий, были внесены поправки в правила Кабинета Министров».

Со своей стороны, Автотранспортная дирекция ввела информационный телефон 67280485, действующий в рабочее время с 8 до 17 часов.

Два года на открытие закрытого

Между тем, в Латвии продолжают оставаться закрытыми КПП на границе с Россией – «Виентули» и «Педедзе», а также с Беларусью – «Силене». Хотя тот же Латвийский телерадиоцентр с точностью до евро уже подсчитал стоимость работ по «умной границе» в «Педедзе» – 1 423 470 евро.

Министерство сообщений подчеркивает, что, так как «в случае, если в будущем появится необходимость восстановить полноценную деятельность упомянутых КПП… будет необходим примерно двухлетний период. Что существенно ограничит способность государства своевременно реагировать на изменения ситуации».

Между прочим, есть в документе многозначительный намек: «Имея в виду геополитическую ситуацию в регионе, необходимость такой инфраструктуры может актуализироваться в краткий срок».

Закрывать границу не собираются

Всего же по пяти КПП (кроме «Педедзе»), надо будет проложить 249,59 км широкополосной интернет-сети, 20,92 км магистральной оптики и 383,27 км оптической сети.

Варианты предполагают потратить: 2,82 миллиона евро (на все пять КПП одновременно), 2,49 миллиона (только три действующих) и 3,226 миллиона (сначала три, потом еще два).

Но все это – только виртуальные цифры. «Не может быть аргумента инвестировать в инфраструктуру, которая не является необходимой и не используется», – резюмирует исполнительная власть. Потому, пока что всем 5 КПП правительство выделяет 484 000 евро, плюс 292 820 евро на поддержание программного обеспечения. Что является несомненным плюсом – в документе ни словом не сказано о предстоящем закрытии границы на Востоке. Последняя модернизация КПП «Терехово» прошла накануне пандемии ковида.

Статистика

По анализу данных за последние 2,5 месяца 2025 г., границу на Востоке пересекли 37 592 транспортных средства.

Более всего – 16 158 – на контрольно-пропускном пункте «Патерниеки». Затем в «Терехово» – 11 970, а третьим стало «Гребнево» с 9 464 машинами.

Больше всего грузовиков шло через «Гребнево», по легковым авто абсолютным лидером являлись «Патерниеки», по автобусам – «Терехово».