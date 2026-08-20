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Какому пенсионеру государство поможет больше - бедному без стажа или «богатому со стажем» - министр 1 713

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рука, считающая монеты
ФОТО: LETA

В передаче TV24 «Preses klubs» на вопрос зрителя о размере пенсии и о том, справедливо ли уравнивать пенсии, комментарий дал министр благосостояния и кандидат в депутаты 15-го Сейма (ZZS) Рейнис Узулниекс.

Отвечая на вопрос об уравнивании пенсий, Узулниекс пояснил, что цель государства — не приравнивать пенсии тех людей, у кого небольшой трудовой стаж, к пенсиям пожилых людей, которые всю жизнь работали и накопили большой стаж. Напротив — Министерство благосостояния хочет больше поддерживать людей с длительным трудовым стажем.

Министр напомнил, что ранее право на пенсию по старости при минимально необходимом страховом стаже можно было получить после 15 отработанных лет, тогда как с этого года минимально необходимый стаж составляет 20 лет. Таким образом, в пенсионной системе учитывается накопленный человеком трудовой стаж.

Узулниекс указал, что к людям с большим трудовым стажем применяется более высокий коэффициент индексации, поэтому увеличение пенсии у них больше. Также предусмотрена большая поддержка за счёт увеличения доплаты за каждый отработанный год. Министр согласился с мнением, что люди с большим трудовым стажем должны получать большую поддержку, чем те, кто официально не работал и не делал взносов социального страхования. Он подчеркнул, что в пенсионной системе существенное значение имеют именно сделанные человеком взносы социального страхования и накопленный стаж.

На днях мы приводили мнение латышского публициста потала NRA о том, что латвийская система присвоения пенсий совершенно не учтывает исторические реалии.

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#пенсии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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