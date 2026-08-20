При этом все чаще такие заявления оказываются юридически необоснованными, содержат неточности или строятся на ошибочных аргументах.

В PTAC отмечают: ИИ способен быстро подготовить убедительно звучащий текст, однако не является юридическим консультантом и не несет ответственности за предоставленную информацию. Нередко пользователь получает от ИИ подтверждение, что «правда на его стороне», хотя реальные обстоятельства или законодательство говорят об обратном.

В результате люди направляют дополнительные и повторные заявления, которые не помогают решить проблему, но увеличивают административную нагрузку.

ИИ также может сослаться на неподходящий или уже утративший силу нормативный акт, неверно указать процессуальные сроки или подготовить юридически некорректную претензию для предприятия или суда.

Такие ошибки могут иметь реальные последствия — пропущенные сроки, необоснованные требования и лишние финансовые расходы. В PTAC подчеркивают: предъявить претензии самому ИИ за неправильный совет невозможно, ответственность за принятое решение остается на пользователе.

Центр рекомендует использовать искусственный интеллект только как вспомогательный инструмент и обязательно проверять полученную информацию в официальных источниках или консультироваться со специалистами.

Особенно осторожно следует относиться к юридическим рекомендациям и расчетам, связанным с финансовыми обязательствами. PTAC также советует не отправлять учреждениям или компаниям тексты заявлений, смысл которых человек сам полностью не понимает и не может обосновать.

Кроме того, не следует вводить в ИИ-сервисы персональные или другие чувствительные данные, предварительно не убедившись, как именно они будут обрабатываться.

В PTAC признают, что ИИ может быть полезен при выборе товаров и услуг, а также для различных расчетов — например, при определении количества материалов для ремонта. Однако и в таких случаях результаты могут быть ошибочными или неполными, поэтому перед принятием решения их необходимо перепроверять.