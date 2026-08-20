Самоуправление Балвского края обратилось к владельцам квартир в доме прислуги Балвского поместья с необычной просьбой — безвозмездно передать жилье муниципалитету. Власти считают, что только так удастся принять решение о судьбе аварийного здания, которое после нескольких пожаров признано опасным для эксплуатации.

В Балви пытаются найти выход из ситуации с домом прислуги Балвского поместья, известным как Зеленый дом. Муниципалитет предложил собственникам квартир передать их в дар самоуправлению, чтобы оно смогло получить большинство голосов при принятии решений о будущем здания.

Сейчас в доме насчитывается 28 квартир. Лишь шесть из них принадлежат самоуправлению, тогда как остальные 22 находятся в частной собственности. Из-за большого количества владельцев принять любое важное решение по содержанию, ремонту или реконструкции здания крайне сложно.

В муниципалитете подчеркивают, что цель инициативы — не формальное получение контроля над недвижимостью, а возможность оперативно принимать решения о дальнейшем использовании опасного объекта.

По словам представителей самоуправления, если муниципалитету удастся получить более половины голосов собственников, станет проще организовать техническое обследование здания, провести консервацию, реконструкцию либо принять решение о другом варианте его дальнейшей судьбы.

Фактически власти пытаются преодолеть проблему раздробленной собственности, которая сегодня мешает даже начать работу по спасению или переустройству исторического здания.

Ситуацию осложняют и юридические вопросы. На часть квартир зарегистрированы различные обременения, а некоторые собственники умерли, при этом наследственные дела по их имуществу до сих пор не открыты. Поэтому возможность передачи жилья муниципалитету придется рассматривать отдельно в каждом конкретном случае.

За последние годы в здании проживали представители социально уязвимых групп населения. Это привело к нескольким пожарам, которые еще больше ухудшили техническое состояние дома и усилили опасения за безопасность.

После обследования Строительное управление Балвского края запретило эксплуатацию здания с 31 июля. Все жильцы должны были покинуть дом, а собственникам предписано исключить возможность проникновения внутрь. По заключению специалистов, объект необходимо либо капитально восстановить, либо снести.

В муниципалитете отмечают, что главным вопросом сейчас является не сохранение здания любой ценой, а поиск наиболее безопасного и экономически обоснованного решения. При этом одной из наиболее ценных исторических частей комплекса считается старинный подземный погреб, возможность сохранения которого планируется рассматривать отдельно.

Дом прислуги входит в состав комплекса Балвского поместья, имеющего статус памятника культуры регионального значения. За годы существования он неоднократно менял владельцев и назначение, несколько раз перестраивался и пережил не один пожар. Несмотря на утрату многих архитектурных деталей, здание до сих пор считается важной частью исторического ансамбля.