У въезда на Рижский международный автовокзал водители междугородних автобусов регулярно оставляют транспорт под знаком «Остановка запрещена» и перекрывают велодорожку. Перевозчики объясняют это нехваткой мест для стоянки, а городские власти уверяют, что парковки есть и правила должны соблюдать все.

Житель Латвии Андрис, который каждую неделю приезжает в Ригу междугородним автобусом, утверждает, что у въезда на территорию Рижского международного автовокзала постоянно наблюдает одну и ту же картину: автобусы и микроавтобусы стоят там, где остановка запрещена, а также занимают тротуар и велодорожку, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

По словам мужчины, нарушения происходят регулярно, однако, как ему кажется, должной реакции со стороны полиции нет.

«Каждую неделю приезжаю в Ригу и каждый раз вижу такую картину. Неужели в Риге нет полиции, которая могла бы следить за порядком?» — сказал Андрис.

Журналисты пообщались и с одним из водителей автобуса. Улдис, много лет работающий на междугородних маршрутах, признает, что автобусы действительно вынуждены останавливаться в этом месте, но объясняет это отсутствием подходящей инфраструктуры.

По его словам, въехать на территорию автовокзала разрешается только за десять минут до отправления рейса, а специальных мест, где автобус мог бы ждать своего времени, практически нет.

«В Риге просто не подумали, где ставить автобусы. На Закюсале нельзя, у торгового центра Mols парковка стала платной. Нам нужно вовремя прибыть к отправлению, а поставить автобус негде», — объяснил водитель.

В Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков отмечают, что проблема связана не только с нехваткой парковок. Водители обязаны соблюдать установленный режим отдыха между рейсами и не могут постоянно перемещать автобус в поисках свободного места.

Кроме того, дополнительные поездки увеличивают расход топлива, а перевозчики работают по долгосрочным договорам, которые не позволяют быстро компенсировать выросшие расходы.

В Рижской думе, однако, подчеркивают, что дорожные знаки на этом участке хорошо видны, а требования Правил дорожного движения обязательны для всех без исключения.

По словам представителя самоуправления Иевы Грисле, перекрывать велодорожку и создавать препятствия для пешеходов и других участников движения недопустимо. В качестве альтернативы она указала на автобусную стоянку на улице Экспорта напротив Пассажирского порта, которая, по данным самоуправления, используется не полностью.

При этом большинство городских стоянок для автобусов рассчитаны лишь на кратковременную остановку — обычно не более 15 минут, что перевозчики считают недостаточным.

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что проблема им известна. В прошлом году по поводу этого участка поступило пять обращений, в двух случаях водителей оштрафовали. В нынешнем году зарегистрировано уже семь сообщений, и также были выписаны два штрафа. Сейчас этот участок включен в маршрут регулярного патрулирования.

Ситуация показывает, что конфликт между требованиями перевозчиков и правилами дорожного движения пока остается нерешенным, а нарушения продолжают повторяться.