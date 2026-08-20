Введение в Евросоюзе новой пошлины в размере 3 евро за каждую товарную позицию в посылках из третьих стран уже отразилось на интернет-покупках. В Латвии количество отправлений, прошедших таможенное оформление, за месяц сократилось примерно на 25%.

Более месяца в Евросоюзе действует новая пошлина, которая взимается с товаров стоимостью до 150 евро, заказанных из стран за пределами ЕС. За каждую товарную позицию в такой посылке необходимо заплатить 3 евро, и первые результаты показывают, что нововведение уже повлияло на поведение покупателей, пишет Latvijas Avīze.

По данным Службы государственных доходов (СГД), в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, оказалось примерно на четверть меньше, чем в июне.

Одна из причин заключается в том, что пошлина начисляется не на всю посылку, а на каждый отдельный товар. Поэтому чем больше различных позиций находится в корзине интернет-магазина, тем выше становится итоговая сумма к оплате. По оценкам участников рынка, часть покупателей отказывается от заказа именно после того, как видит окончательную стоимость.

За первый месяц действия новых правил пошлина принесла около 1,25 миллиона евро, а общая сумма таможенных платежей, собранных в июле, превысила 5 миллионов евро.

При этом большая часть этих средств остается не в Латвии. Согласно правилам Евросоюза, 75% собранных таможенных пошлин перечисляется в бюджет ЕС, а 25% остается стране, где была оформлена посылка.

Именно этот принцип вызывает критику со стороны Latvijas Pasts. В компании считают, что существующая система несправедлива, поскольку государства, через которые проходит большое количество международных отправлений, несут значительную нагрузку, но получают лишь небольшую часть поступлений.

По словам представителя предприятия Матисса Руткса, новые правила могут изменить и сам рынок электронной торговли. Крупные онлайн-платформы уже заинтересованы в создании складов внутри Евросоюза, чтобы сократить количество отправлений, требующих таможенного оформления.

Для небольших стран это может иметь долгосрочные последствия. Если склады и логистические центры будут размещаться преимущественно в крупных государствах ЕС, то именно туда сместятся товарные потоки, рабочие места и доходы от обработки отправлений.

Похожая ситуация наблюдается и в других странах Европы. По данным Latvijas Pasts, в июле объем международных отправлений в разных странах ЕС сократился на 30–60% по сравнению с июнем.

В то же время специалисты призывают не делать окончательных выводов по итогам одного месяца. Июль традиционно считается менее активным периодом для интернет-торговли, поэтому понять, стало ли снижение устойчивой тенденцией, можно будет только после анализа данных за более длительный период.