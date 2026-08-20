Онкологическая помощь и лечение рака в странах Балтии наиболее развиты в Вильнюсе и Таллине. Рига же заметно отстает от соседей – как по уровню финансирования, доступности современных компенсируемых медикаментов, так и по показателям выживаемости пациентов.

Крупнейший Национальный институт рака Литвы обладает мощной научной и клинической базой. Литва выделяет больше средств из госбюджета на онкологию, шире внедряет инновационные и персонализированные методы лечения, постоянно дополняет список компенсируемых государством современных медикаментов. По ряду нозологий (например, рак простаты благодаря ранним скринингам) показатели выживаемости уже приближаются к европейским нормативам.

Северо-Эстонская региональная больница (онкологический центр в Таллине) и другие клиники также активно используют современные протоколы лечения. Эстония регулярно обновляет списки закупаемых современных лекарств от рака и последовательно реализует долгосрочные государственные программы по борьбе с онкозаболеваниями. Соседняя страна показывает наиболее стабильные результаты в регионе благодаря активному развитию цифровых скрининговых баз, раннему выявлению опухолей (особенно рака груди и легких) и планомерному росту продолжительности жизни пациентов после постановки диагноза.

Латвия отстает и от Эстонии, и от Литвы. Пятилетняя выживаемость онкобольных в Латвии – примерно на 12% ниже среднеевропейского уровня, а смертность от злокачественных опухолей превышает средние показатели по ЕС на 15% и более. Это связано с задержками в диагностике на ранних стадиях и дефицитом финансирования новейших компенсируемых медикаментов.

Ежегодно от онкологии в Латвии умирает до 6000 человек. По абсолютным и стандартизированным показателям смертность от рака в Латвии составляет 277-283 случаев на 100 000 жителей. Латвия стабильно входит в антилидеры, занимая одно из самых высоких мест (традиционно третье) среди всех стран Европейского союза.