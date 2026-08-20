Пенсия в Латвии считается «доходом» и облагается подоходным налогом с населения (ПНН) по ставке 25,5%.
С 2025 года необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 1000 евро в месяц (12 000 евро в год).
То есть: если вы неработающий пенсионер и ваша выплата после индексации НЕ превышает 1000 евро, волноваться не о чем — налог не возьмут.
Если же сумма перевалит за 1000 евро, Государственное агентство социального страхования автоматически удержит 25,5% с суммы превышения.
Если же пенсионер продолжает официально работать, ему стоит внимательно проверить, где именно находится его книжка налога на зарплату (algas nodokļa grāmatiņa), чтобы грамотно распределить необлагаемый минимум между зарплатой и пенсией, поясняет Государственное агентство социального страхования.
Добавим, что много налогов со стариков латвийские фискалы не соберут - у большинства пожилых жителей ЛР пенсии невелики:
-
до 1000 евро в месяц получают 86% пенсионеров (378 068 человек);
-
от 1000 до 1500 евро получают только 10% пенсионеров (44 835 человек);
-
более 1500 евро получают порядка 4% получателей (16 694 человека).
Оставить комментарий