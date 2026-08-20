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Пенсионерам Латвии напомнили о необходимости заплатить налоги 0 82

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пенсионеры налоги
ФОТО: Unsplash

Пенсия в Латвии считается «доходом» и облагается подоходным налогом с населения (ПНН) по ставке 25,5%.

С 2025 года необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 1000 евро в месяц (12 000 евро в год).

То есть: если вы неработающий пенсионер и ваша выплата после индексации НЕ превышает 1000 евро, волноваться не о чем — налог не возьмут.

Если же сумма перевалит за 1000 евро, Государственное агентство социального страхования автоматически удержит 25,5% с суммы превышения.

Если же пенсионер продолжает официально работать, ему стоит внимательно проверить, где именно находится его книжка налога на зарплату (algas nodokļa grāmatiņa), чтобы грамотно распределить необлагаемый минимум между зарплатой и пенсией, поясняет Государственное агентство социального страхования.

Добавим, что много налогов со стариков латвийские фискалы не соберут - у большинства пожилых жителей ЛР пенсии невелики:

  • до 1000 евро в месяц получают 86% пенсионеров (378 068 человек);

  • от 1000 до 1500 евро получают только 10% пенсионеров (44 835 человек);

  • более 1500 евро получают порядка 4% получателей (16 694 человека).

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#налоги #пенсионеры #Латвия #зарплата #пенсии #доходы #индексация
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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