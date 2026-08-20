Пенсия в Латвии считается «доходом» и облагается подоходным налогом с населения (ПНН) по ставке 25,5%.

С 2025 года необлагаемый минимум для пенсионеров составляет 1000 евро в месяц (12 000 евро в год).

То есть: если вы неработающий пенсионер и ваша выплата после индексации НЕ превышает 1000 евро, волноваться не о чем — налог не возьмут.

Если же сумма перевалит за 1000 евро, Государственное агентство социального страхования автоматически удержит 25,5% с суммы превышения.

Если же пенсионер продолжает официально работать, ему стоит внимательно проверить, где именно находится его книжка налога на зарплату (algas nodokļa grāmatiņa), чтобы грамотно распределить необлагаемый минимум между зарплатой и пенсией, поясняет Государственное агентство социального страхования.

Добавим, что много налогов со стариков латвийские фискалы не соберут - у большинства пожилых жителей ЛР пенсии невелики: