С нового года экзамены на знание государственного языка для взрослых больше не будет проводить Государственное агентство развития образования — эту функцию возьмет на себя Агентство латышского языка, пишет LSM о сылкой на Латвийское радио.Зачем нужны такие изменения и как они отразятся на сдающих экзамен?

За последние три года экзамены на знание государственного языка сдавали более 20 000 человек. Причины разные — натурализация, получение вида на жительство или требования, связанные с работой.

В будущем планируется ввести проверкузнания госязыка для всех, кто изучал латышский за государственный счет знания госязыка для всех, кто изучал латышский за государственный счет. Это необходимо, чтобы можно было оценить эффективность оплачиваемых государством языковых курсов, отметила заместитель госсекретаря Министерства образования и науки Лана Франческа Дреймане.

Как уже сообщало Латвийское радио, в дальнейшем именно Агентство латышского языка станет главным учреждением, ответственным за обучение взрослых латышскому языку.

Дреймане подчеркнула, что проверка знания латышского языка — достаточно сложный процесс, которому сейчас, в том числе из-за иммиграции, необходимо уделять особое внимание.

Ожидается, что в ближайшие годы число сдающих экзамен увеличится — как из-за того, что со следующего года требования к знанию государственного языка будут распространяться и на украинских беженцев, так и в связи со вступлением в силу нового Закона об иммиграции.

Изменения позволят сформировать единый подход

Директор Агентства латышского языка Инита Витола отмечает, что изменения позволят комплексно рассматривать обучение взрослых и проверку их знаний, а также оценивать показатели качества.

Например, при принятии решения о том, каким учебным центрам выделять финансирование на проведение курсов латышского языка, можно будет учитывать результаты экзаменов людей, ранее обучавшихся в этих центрах.

Государственное агентство развития образования и Агентство латышского языка сотрудничали и раньше, однако, как отметила Дреймане, системе не хватало «ощущения единого дома».

Providus указывает на недостаток информации

Аналитический центр Providus недавно завершил исследование об обучении взрослых латышскому языку. Одна из авторов исследования, директор центра Санда Лиепиня считает, что в последние годы этой сфере, в том числе проведению экзаменов, не уделялось достаточного внимания. Поэтому изменения необходимы.

«Информации слишком мало. Сейчас у нас очень много вопросов без ответа — как именно будет организована эта функция. Есть обоснованные опасения, действительно ли Агентство латышского языка обладает необходимыми возможностями и мощностями для обеспечения [экзаменации], и здесь нужны более четкие ответы», — отметила она.

По мнению Лиепини, в рамках дискуссии следовало бы обсудить и будущее Центра государственного языка, который находится в подчинении Министерства юстиции.

Витола также отметила, что учреждение, отвечающее за проверку знания госязыка, в Латвии меняется не впервые.

Совмещение обучения и контроля его качества несет риски

В ближайшее время сотрудники Государственного агентства развития образования, которые занимаются организацией экзаменов по госязыку, перейдут на работу в Агентство латышского языка. В связи с новой функцией изменится и структура агентства.

Витола пояснила: «Нам также необходимо обеспечить, чтобы эти функции — освоение госязыка взрослыми и проверка знания языка — все же рассматривались как достаточно отдельные области, которые взаимно не влияют друг на друга, поскольку изучение языка — один процесс, а проверка языка — другой, и объективность здесь должна быть гарантирована».

Риски в объединении обучения и контроля его качества в одном учреждении видит и Лиепиня.

Витола признала, что обеспечить такое разделение и объективность будет непросто, однако обещает это сделать. При этом объединение обучения и экзаменов в одном учреждении не является чем-то уникальным — такая практика существует как в Латвии, так и за рубежом.

Важно, что из-за реорганизации проведение экзаменов не будет приостановлено ни на какое время.

Порядок проведения экзаменов также пока менять не планируется. В дальнейшем агентство будет думать над тем, как усовершенствовать этот процесс. Дополнительного финансирования из госбюджета на реорганизацию запрашивать не будут.