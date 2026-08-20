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Почему исчезли урны по пути к пляжу в Калнгале? В «Rīgas meži» назвали неожиданную причину 1 285

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: пляж
ФОТО: скриншот видео TV3

Посетители пляжа в Калнгале заметили, что на всем пути от железнодорожной станции исчезли мусорные урны. Оказалось, их не украли — демонтаж провело предприятие «Rīgas meži», изменив подход к благоустройству лесных территорий.

Жительница Латвии обратилась в программу Bez Tabu (ТВ3) с вопросом, почему на дороге от станции Калнгале до пляжа больше не осталось ни одной мусорной урны. По ее словам, на протяжении более километра отдыхающим негде выбросить мусор.

Журналисты прошли этот маршрут и убедились, что урна действительно есть только возле железнодорожной станции. Дальше вдоль дороги установлены лишь скамейки, а контейнеры для мусора отсутствуют.

Местные жители рассказали, что раньше урны здесь были, однако недавно их демонтировали. При этом, по их наблюдениям, лес после этого не стал грязнее — наоборот, мусора стало меньше.

Выяснилось, что участок дороги к пляжу находится не в ведении самоуправления Адажского края, а принадлежит предприятию Rīgas meži, которое и приняло решение убрать урны.

В компании объяснили, что это часть новой стратегии ухода за природными территориями. Она основана на принципе «принес с собой — забери с собой».

По словам представителя предприятия, урны сохранятся только в наиболее посещаемых местах отдыха — например, у озер и на популярных прогулочных маршрутах. В остальных лесных массивах их количество сокращают.

В Rīgas meži считают, что отсутствие урн мотивирует посетителей забирать отходы с собой, а значит, снижает вероятность переполненных контейнеров и разбросанного вокруг мусора.

Такой подход уже применяется и в других зеленых зонах. В этом году мусорные урны также демонтировали в Бикерниекском и Шмерльском лесах.

Практика отказа от части урн используется и в других странах, где посетителей природных территорий призывают самостоятельно выносить свои отходы. Такой подход помогает уменьшить затраты на обслуживание лесов и сохранить их в более чистом состоянии, если отдыхающие соблюдают правила.

Таким образом, исчезновение урн в Калнгале связано не с кражей или вандализмом, а с изменением политики содержания лесных территорий.

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#туризм #Латвия #экология #природа #благоустройство
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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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