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Подземную парковку у Дома Конгрессов приспособят под бомбоубежище 1 185

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
LETA
Изображение к статье: Дом конгрессов в Риге

Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам сегодня поддержал решение приспособить подземную парковку у Конгресс-холла для использования в качестве убежища.

В проекте реконструкции необходимо предусмотреть переоборудование помещений для создания укрытия II категории, предназначенного для защиты людей от опасных факторов, ударной волны внешнего взрыва и осколков, которые могут возникнуть в случае катастрофы, военного вторжения или войны.

Планируется, что общие расходы, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро, из которых до 600 000 евро — софинансирование Европейского фонда регионального развития.

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#катастрофа #безопасность #финансирование #бомбоубежище #реконструкция
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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