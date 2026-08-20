Комитет Рижской думы по финансовым и административным вопросам сегодня поддержал решение приспособить подземную парковку у Конгресс-холла для использования в качестве убежища.

В проекте реконструкции необходимо предусмотреть переоборудование помещений для создания укрытия II категории, предназначенного для защиты людей от опасных факторов, ударной волны внешнего взрыва и осколков, которые могут возникнуть в случае катастрофы, военного вторжения или войны.

Планируется, что общие расходы, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро, из которых до 600 000 евро — софинансирование Европейского фонда регионального развития.