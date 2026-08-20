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Погода резко ухудшится: в субботу Латвию накроет циклон с ливнями и сильным ветром 0 258

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ливень
ФОТО: LETA

В субботу, 22 августа, погода в Латвии может резко ухудшиться. Синоптики прогнозируют сильные дожди, порывистый ветер, местами грозы, а в отдельных районах за сутки может выпасть до месячной нормы осадков.

В ближайшую субботу к Латвии с юга подойдет активный циклон, который принесет на значительную часть страны неблагоприятные погодные условия. По прогнозам синоптиков, жителей ждут сильные дожди, усиление ветра, а местами возможны грозы и штормовые порывы.

Пока траектория циклона и его окончательная интенсивность еще уточняются, поэтому прогноз может измениться. Однако уже сейчас специалисты предупреждают, что наиболее сложная погодная ситуация ожидается во второй половине дня и вечером.

Осадки начнутся утром, а самые сильные дожди, по предварительным данным, пройдут в Земгале и Видземе. В этих регионах может выпасть от 40 до 70 миллиметров осадков, что сопоставимо с месячной нормой для конца августа.

Такое количество дождя за короткое время может привести к быстрому скоплению воды на дорогах, локальным подтоплениям и осложнению дорожной обстановки.

Сила ветра пока остается предметом уточнения. По нынешним прогнозам, вечером после смены направления ветра на северный и западный во многих районах центральной и восточной Латвии порывы могут превысить 20 метров в секунду.

Наиболее сильный ветер, как ожидается, будет наблюдаться в Видземе и северной части Латгале в ночь на воскресенье.

Синоптики рекомендуют внимательно следить за обновлением прогнозов. Высока вероятность того, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявит оранжевый уровень предупреждения для части территории страны. В этом случае уведомления также будут распространяться через систему экстренного оповещения мобильных телефонов.

Есть и хорошая новость: непогода, вероятно, окажется непродолжительной. Уже со вторника или среды влияние циклона начнет ослабевать, усилится антициклон, осадки станут редкими, а во второй половине следующей недели ожидается потепление.

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#погода #ветер #Латвия #гроза #дождь
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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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