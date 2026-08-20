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Получили SMS о сообщении в e-adrese? Власти предупреждают: это мошенничество 0 79

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мобильный телефон
ФОТО: Unsplash

Государственное агентство цифрового развития предупредило жителей Латвии о новой волне мошеннических SMS. Злоумышленники рассылают сообщения о якобы поступивших письмах в системе e-adrese, однако такие уведомления по SMS официально не отправляются.

Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) призывает жителей Латвии быть осторожными: мошенники начали рассылать SMS, в которых сообщается о якобы новом сообщении в системе e-adrese.

В агентстве подчеркивают, что подобные сообщения являются ложными. Сервис e-adrese не использует SMS для уведомления пользователей о поступлении новых писем.

Если вы получили такое сообщение, переходить по содержащейся в нем ссылке не следует. Это может привести на поддельный сайт, созданный для кражи личных данных или данных для входа в государственные электронные сервисы.

Чтобы проверить, действительно ли вам пришло новое сообщение, специалисты рекомендуют самостоятельно открыть портал Latvija.gov.lv и войти в свой аккаунт привычным способом, не используя ссылки из SMS.

Это самый простой способ отличить настоящее уведомление от мошеннического. Если в системе действительно есть новое письмо, оно будет отображаться после входа на портал.

ГАЦР напоминает, что официальные уведомления о новых сообщениях в e-adrese отправляются только по электронной почте с адреса [email protected]. SMS-уведомления сервис не рассылает.

Подобные мошеннические кампании регулярно появляются после роста популярности государственных электронных услуг. Поэтому специалисты рекомендуют всегда проверять, откуда поступило уведомление, и не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений.

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#Латвия #мошенничество #кибербезопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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