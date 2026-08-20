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Правда ли, что по вечерам в Maxima останутся только кассы самообслуживания? 0 95

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: кассир магазина
ФОТО: LETA

В литовских магазинах Maxima изменили порядок работы касс: после 20:00 покупателей в первую очередь направляют к кассам самообслуживания.

В Латвии похожих изменений пока не планируют, однако в отдельных магазинах часть обычных касс действительно может закрываться в часы низкой посещаемости.

Что изменилось в магазинах Maxima в Литве

Новые правила в Литве предусматривают работу традиционных касс с 10:00 до 20:00. В последние два часа перед закрытием покупателям предлагают пользоваться автоматическими кассами.

При этом полностью отказываться от обычного обслуживания вечером компания не собирается. Если в магазине возникает очередь, сотрудники подключают традиционные кассы и помогают быстрее обслужить покупателей.

Таким образом, речь идет скорее об изменении организации работы персонала, чем о полном закрытии обычных касс после 20:00.

В Латвии вводить такие правила не собираются

Для латвийских магазинов Maxima этот порядок пока не планируется. Как пояснили в Maxima Latvija, сеть не собирается переносить литовскую практику на свои магазины в Латвии.

Однако это не означает, что вечером все обычные кассы будут работать независимо от числа покупателей. Если посетителей мало, в отдельных магазинах часть касс могут временно закрывать, предлагая клиентам воспользоваться автоматическими.

Без помощи покупатели не останутся

При этом Maxima Latvija подчеркивает, что рядом с кассами самообслуживания будет находиться консультант. Сотрудник сможет помочь покупателям, если при использовании автоматической кассы возникнут сложности.

Так что для латвийских покупателей привычный порядок пока сохраняется. А возможное сокращение числа работающих обычных касс будет зависеть прежде всего от количества посетителей в конкретном магазине.

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#Литва #Латвия #Maxima #магазины #покупатели
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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