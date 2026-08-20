Премьер-министр Андрис Кулбергс (AS) предлагает рассмотреть возможность введения дополнительной проверки при доступе к декларациям о доходах государственных должностных лиц.

По мнению политика, свободно доступные декларации должностных лиц создают риски для национальной безопасности, поскольку некоторые содержащиеся в них данные являются чувствительными.

По оценке Кулбергса, в сочетании с другими общедоступными государственными базами данных «эти данные превращаются в эффективный инструмент профилирования».

Кулбергс отмечает, что в настоящее время информация из деклараций должностных лиц в системе Государственной службы доходов доступна для свободного просмотра без идентификации пользователя.

«В эпоху искусственного интеллекта сбор, структурирование и объединение огромных объёмов данных занимает уже не месяцы, а минуты. Это означает, что такие данные могут систематически собираться и регулярно обновляться также спецслужбами России, Беларуси, Северной Кореи или других государств», — считает Кулбергс.

По мнению политика, если объединить украденные данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) с общедоступными декларациями и другими базами данных, можно составить профили полицейских, военнослужащих, пограничников, сотрудников служб безопасности, государственных должностных лиц и членов их семей.

«Декларации должны оставаться доступными обществу, но я не вижу оснований для того, чтобы их можно было массово и анонимно копировать», — заявил Кулбергс.

В качестве возможного решения он предложил оставить информацию общедоступной, но предоставлять доступ к ней после аутентификации, например с использованием профиля Latvija.gov.lv.

Кулбергс сообщил, что сейчас одной из главных задач является обязанность CSDD уведомить каждого затронутого человека и предприятие, указав, какие именно данные были украдены.

Также всем учреждениям, отвечающим за критическую инфраструктуру и чувствительные данные, поручено проводить полномасштабные имитации взломов, или тесты на проникновение (penetration tests).

Одновременно поручено оценить возможность ограничить свободно доступный инструмент проверки государственных регистрационных номеров транспортных средств в системе e-CSDD, а также выяснить, насколько быстро в государственных системах можно отказаться от использования персонального кода в качестве имени пользователя, перейдя на более безопасное решение для идентификации.

Как сообщал bb.lv, в результате кибератаки, которая затронула CSDD в ночь на 8 августа, были получены персональные данные 1,2 млн человек и данные примерно 200 000 юридических лиц. Были похищены данные о платежах, совершённых в адрес дирекции за последние 18 лет. И совет CSDD, и правление компании в среду, 19 августа, объявили о своей отставке.