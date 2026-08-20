Дрон, сбитый 14 августа в районе Ругайи Балвского края, имел украинское происхождение, однако в воздушное пространство Латвии со стороны территории Беларуси он, вероятнее всего, попал под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщил агентству LETA советник командующего Национальными вооружёнными силами по вопросам военно-публичных отношений Роберт Скравч.

Чтобы не повлиять на запланированные оборонные действия и возможности Вооружённых сил Украины, Национальные вооружённые силы Латвии не будут предоставлять более подробную информацию о модели беспилотника.

Как сообщалось ранее, утром 14 августа в связи с возможной угрозой воздушному пространству была объявлена тревога в Аугшдаугавском, Прейльском, Резекненском, Балвском и Алуксненском краях.

В ответ на ситуацию были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В районе Ругайи Балвского края союзные истребители сбили беспилотный летательный аппарат.

Обломки беспилотника были обнаружены вечером в пятницу, после чего до утра субботы проводились работы по уничтожению потенциально взрывоопасных компонентов.

Как поясняют вооружённые силы, средства радиоэлектронной борьбы могут нарушать работу систем связи, навигации и наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях даже делая невозможным точное применение оружия.