Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге почти на полтора месяца ограничат движение на Набережной 11 ноября: причина 0 67

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: велодорожка

С сегодняшнего дня и до 30 сентября на Набережной 11 ноября в Риге вводятся ограничения для транспорта и пешеходов. Причина — строительство нового участка велодорожки, который станет частью 14-километрового маршрута от центра города до Дарзини.

В Риге началось строительство нового участка велоинфраструктуры на Набережной 11 ноября. В связи с этим до 30 сентября будут действовать ограничения движения транспорта и пешеходов на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста в направлении Железнодорожного моста.

Здесь построят отдельную велосипедную дорожку длиной около 1,1 километра, полностью отделенную от автомобильного и пешеходного движения. Одновременно будет обновлена и пешеходная инфраструктура.

Новый участок станет частью более крупного проекта — веломаршрута «Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини». После завершения работ его общая протяженность от Вантового моста до микрорайона Дарзини составит около 14 километров.

Проект будет реализован в два этапа. В первую очередь работы пройдут на участке между Каменным и Железнодорожным мостами.

На отрезке от Вантового моста до Каменного моста отдельную велодорожку пока строить не будут. Здесь движение велосипедистов организуют с помощью временной схемы дорожного движения и специальной разметки.

Для автомобилистов и пешеходов это означает, что до конца сентября на одном из самых загруженных участков набережной возможны изменения привычной схемы движения. При планировании поездок через центр города стоит учитывать возможные ограничения и выбирать маршрут заранее.

После завершения проекта велосипедисты смогут безопасно и без разрывов маршрута доехать до Каменного моста, Старой Риги, сети велодорожек возле Центрального рынка, а также выехать на велодорожку вдоль набережной Генерала Радзиня.

На реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1,29 млн евро. Завершить строительные работы планируется в течение четырех месяцев после их начала.

×
Читайте нас также:
#Рига #строительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пенсионеры налоги
Изображение к статье: Шведские автоматические пушки L-70 скоро отметят вековой юбилей.
Изображение к статье: Посуда в ресторане
Изображение к статье: детские резиновые сапоги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ядерное оружие КНДР
В мире
Изображение к статье: Осенняя обработка сада: когда и чем опрыскать плодовые деревья
Дом и сад
Изображение к статье: Причины появления жучков в крупе и способы борьбы с ними
Дом и сад
Изображение к статье: Cложный период наконец подходит к концу.
Люблю!
Изображение к статье: пожарные
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как вернуть кухонным полотенцам свежий вид: простые советы
Дом и сад
Изображение к статье: ядерное оружие КНДР
В мире
Изображение к статье: Осенняя обработка сада: когда и чем опрыскать плодовые деревья
Дом и сад
Изображение к статье: Причины появления жучков в крупе и способы борьбы с ними
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео