С сегодняшнего дня и до 30 сентября на Набережной 11 ноября в Риге вводятся ограничения для транспорта и пешеходов. Причина — строительство нового участка велодорожки, который станет частью 14-километрового маршрута от центра города до Дарзини.

В Риге началось строительство нового участка велоинфраструктуры на Набережной 11 ноября. В связи с этим до 30 сентября будут действовать ограничения движения транспорта и пешеходов на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста в направлении Железнодорожного моста.

Здесь построят отдельную велосипедную дорожку длиной около 1,1 километра, полностью отделенную от автомобильного и пешеходного движения. Одновременно будет обновлена и пешеходная инфраструктура.

Новый участок станет частью более крупного проекта — веломаршрута «Центр — Кенгарагс — Румбула — Дарзини». После завершения работ его общая протяженность от Вантового моста до микрорайона Дарзини составит около 14 километров.

Проект будет реализован в два этапа. В первую очередь работы пройдут на участке между Каменным и Железнодорожным мостами.

На отрезке от Вантового моста до Каменного моста отдельную велодорожку пока строить не будут. Здесь движение велосипедистов организуют с помощью временной схемы дорожного движения и специальной разметки.

Для автомобилистов и пешеходов это означает, что до конца сентября на одном из самых загруженных участков набережной возможны изменения привычной схемы движения. При планировании поездок через центр города стоит учитывать возможные ограничения и выбирать маршрут заранее.

После завершения проекта велосипедисты смогут безопасно и без разрывов маршрута доехать до Каменного моста, Старой Риги, сети велодорожек возле Центрального рынка, а также выехать на велодорожку вдоль набережной Генерала Радзиня.

На реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1,29 млн евро. Завершить строительные работы планируется в течение четырех месяцев после их начала.