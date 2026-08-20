Первый централизованный прием в 10-е классы рижских школ через портал Latvija.gov.lv завершился успешно. Новую систему положительно оценили самоуправление, директора школ и родители, а с 2028 года она станет обязательной для всех муниципалитетов Латвии.

Этим летом в Риге впервые полностью в цифровом формате прошел прием учеников в 10-е классы муниципальных средних школ. Подать заявление можно было через портал Latvija.gov.lv, а распределение мест происходило в единой централизованной системе, пишет Diena.

По оценке участников процесса, новая модель значительно упростила поступление и позволила быстрее распределить выпускников основной школы по учебным заведениям.

В этом году в столице планировалось открыть десятые классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего было предусмотрено около 4500 учебных мест.

Прием заявлений проходил с 27 июня по 1 июля. За это время 5332 выпускника подали 41 581 заявление — в среднем каждый выбрал около семи школ, чтобы увеличить свои шансы на поступление.

Главной особенностью новой системы стало автоматическое распределение мест. С 2 июля абитуриенты начали получать приглашения в школы через портал Latvija.gov.lv или по электронной почте, если заявление подавалось лично через центр обслуживания клиентов.

После получения предложения у семьи было 72 часа, чтобы принять решение. Если ученик соглашался на место в одной из выбранных школ, система автоматически освобождала его позиции в школах с более низким приоритетом, а освободившееся место сразу переходило следующему кандидату.

При этом возможность попасть в школу, которая находилась выше в списке предпочтений, сохранялась. Если там позднее освобождалось место, ученик мог получить новое приглашение и перейти в более желаемое учебное заведение.

Такой механизм позволил избежать ситуации, когда места долго оставались «забронированными», пока семьи принимали решение, и сделал весь процесс поступления значительно быстрее.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис отметил, что система успешно справилась с нагрузкой и серьезных технических проблем во время приема не возникло.

По его словам, владельцем цифровой платформы является Министерство образования и науки, однако при ее создании были использованы и разработки Рижского самоуправления. Изначально столица планировала внедрить собственную систему, но в итоге стороны объединили усилия.

Теперь воспользоваться этой платформой смогут и другие муниципалитеты. Хотя обязательной по всей Латвии она станет только с 1 марта 2028 года, Вилнис Кирсис призвал самоуправления не откладывать переход и начать использовать новую систему уже в ближайшие годы.