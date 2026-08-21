Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюст на родине героя: памятники обойдутся Риге в 2,3 миллиона евро за год 0 865

Наша Латвия
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Памятник немецкому гуманисту Иоганну Готфриду Гердеру на сегодня является старейшим в Риге. Установлен в 1864, эвакуирован в 1915, восстановлен в середине 1920-х, демонтирован в середине 1950-х, реконструирован в 1959, украден в 2005, вновь на своем месте – последние 20 лет.

Памятник немецкому гуманисту Иоганну Готфриду Гердеру на сегодня является старейшим в Риге. Установлен в 1864, эвакуирован в 1915, восстановлен в середине 1920-х, демонтирован в середине 1950-х, реконструирован в 1959, украден в 2005, вновь на своем месте – последние 20 лет.

Директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня руководит структурой в 30,5 сотрудников – одна штатная единица на полставки. Среди персонала имеются как офисные работники, так и работники физического труда – на Братском кладбище служит механик, а Памятник Свободы чистят две уборщицы.

Откуда деньги?

Все это совсем немного, если представить себе мемориальное хозяйство – 147 объектов, среди коих есть весьма масштабные.

Например, на Большом кладбище находятся 520 памятников, 100 металлических оград, 99 могильных плит, 29 склепов и стена с захоронениями. В настоящее время ведутся работы по уходу за 12 объектами, разработан проект реставрации каплицы Рейнгольда Людвига Пильхау (1816-1881), именитого остзейского дворянина и рижского думца.

Сумма финансирования исторической памяти Риги складывается из муниципальных (1 177 177 евро) и государственных (1 147 332 евро) трансферов. С пожертвованиями вот слабовато – всего тысяча. Правда, запланированы платные услуги и прочие собственные доходы на 100 000 евро.

Как потратят

Инвестициями на 2026 год являются строительство у дома спорта «Даугава» на ул. Кр. Барона, 107, объекта «Баскетбольное кольцо» – за 130 тысяч евро.

С фондом реституции еврейской общины Латвии заключен договор на 100 тысяч евро на реконструкцию памятника жертвам концентрационного лагеря Кайзервальд, близ железнодорожной станции Саркандаугава. Обустройство планируется на местах Холокоста в Румбуле и Бикерниеки, а также у вагона-памятника депортированным в Торнякалнсе.

На улице Казармью, 6 появится мемориальная доска живописцу Вилхелмсу Пурвитису. Памятных табличек также удостоятся четыре кавалера Ордена Лачплесиса.

Главный монумент страны, между тем, пройдет реставрацию изнутри: за той самой таинственной дверцей, с тыльной стороны постамента. Памятник Свободы, отмечено в документе для Рижской думы, застрахован – причем безвозмездно – на 1,5 млн евро. Страховка покрывает также ущерб от хулиганов.

Юбилей национального некрополя

На Братском кладбище в этом году ведутся масштабные работы по реконструкции покрытия, реставрации стен, ворот, депозитария. Разворачивается выставка в честь 90-летия национального некрополя. Еще одну экспозицию Агентство памятников провело весной совместно с Киевом – об уничтоженном войной культурном наследии.

Кроме прочего, Агентство хозяйствует на 2,4 гектарах территории по ул. Вароню, 13. Там хранится то, что не выставлено в городе: «с целью создать хранение демонтированных и замененных в ходе реставрации деталей памятников, а также создания публично доступной экспозиции демонтированных памятников (парка памятников)».

Будем надеяться, в дальнейшем там покажут скульптурную группу мемориала Красной Армии в Пардаугаве, статую Пушкина, стелу Анне Керн и прочие знаковые объекты, не вписавшиеся в нашу непредсказуемую историю.

×
#инвестиции #памятники #финансирование #реконструкция
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ожирение Эксклюзив!
Изображение к статье: северная корея
Изображение к статье: онкология Эксклюзив!
Изображение к статье: люди на экзамене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?
В мире животных
Изображение к статье: яблоко в руке
Бизнес
Изображение к статье: Как собаки и волки оценивают людей
В мире животных
Изображение к статье: Почему попугаи умеют разговаривать?
В мире животных
Изображение к статье: мусорные контейнеры
ЧП и криминал
Изображение к статье: Три продукта, которые сделают борщ вкуснее
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?
В мире животных
Изображение к статье: яблоко в руке
Бизнес
Изображение к статье: Как собаки и волки оценивают людей
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео