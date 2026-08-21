Директор Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня руководит структурой в 30,5 сотрудников – одна штатная единица на полставки. Среди персонала имеются как офисные работники, так и работники физического труда – на Братском кладбище служит механик, а Памятник Свободы чистят две уборщицы.

Откуда деньги?

Все это совсем немного, если представить себе мемориальное хозяйство – 147 объектов, среди коих есть весьма масштабные.

Например, на Большом кладбище находятся 520 памятников, 100 металлических оград, 99 могильных плит, 29 склепов и стена с захоронениями. В настоящее время ведутся работы по уходу за 12 объектами, разработан проект реставрации каплицы Рейнгольда Людвига Пильхау (1816-1881), именитого остзейского дворянина и рижского думца.

Сумма финансирования исторической памяти Риги складывается из муниципальных (1 177 177 евро) и государственных (1 147 332 евро) трансферов. С пожертвованиями вот слабовато – всего тысяча. Правда, запланированы платные услуги и прочие собственные доходы на 100 000 евро.

Как потратят

Инвестициями на 2026 год являются строительство у дома спорта «Даугава» на ул. Кр. Барона, 107, объекта «Баскетбольное кольцо» – за 130 тысяч евро.

С фондом реституции еврейской общины Латвии заключен договор на 100 тысяч евро на реконструкцию памятника жертвам концентрационного лагеря Кайзервальд, близ железнодорожной станции Саркандаугава. Обустройство планируется на местах Холокоста в Румбуле и Бикерниеки, а также у вагона-памятника депортированным в Торнякалнсе.

На улице Казармью, 6 появится мемориальная доска живописцу Вилхелмсу Пурвитису. Памятных табличек также удостоятся четыре кавалера Ордена Лачплесиса.

Главный монумент страны, между тем, пройдет реставрацию изнутри: за той самой таинственной дверцей, с тыльной стороны постамента. Памятник Свободы, отмечено в документе для Рижской думы, застрахован – причем безвозмездно – на 1,5 млн евро. Страховка покрывает также ущерб от хулиганов.

Юбилей национального некрополя

На Братском кладбище в этом году ведутся масштабные работы по реконструкции покрытия, реставрации стен, ворот, депозитария. Разворачивается выставка в честь 90-летия национального некрополя. Еще одну экспозицию Агентство памятников провело весной совместно с Киевом – об уничтоженном войной культурном наследии.

Кроме прочего, Агентство хозяйствует на 2,4 гектарах территории по ул. Вароню, 13. Там хранится то, что не выставлено в городе: «с целью создать хранение демонтированных и замененных в ходе реставрации деталей памятников, а также создания публично доступной экспозиции демонтированных памятников (парка памятников)».

Будем надеяться, в дальнейшем там покажут скульптурную группу мемориала Красной Армии в Пардаугаве, статую Пушкина, стелу Анне Керн и прочие знаковые объекты, не вписавшиеся в нашу непредсказуемую историю.