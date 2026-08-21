Специалисты Cert.lv пока не нашли подтверждений тому, что похищенные при кибератаке на CSDD персональные данные попали в открытый доступ или выставлены на продажу. Одновременно жителей предупреждают: злоумышленники уже используют ситуацию для рассылки фальшивых писем от имени дирекции.

Институт предотвращения киберинцидентов Cert.lv заявил, что на сегодняшний день нет информации, подтверждающей публикацию или продажу данных, похищенных в результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD).

Также специалисты не выявили конкретных случаев мошенничества, которые можно было бы напрямую связать с утечкой этих данных. При этом ситуация остается под наблюдением — Cert.lv продолжает работать совместно с другими ответственными ведомствами.

В то же время злоумышленники уже начали использовать широкий общественный резонанс вокруг инцидента. В четверг от имени CSDD стали рассылаться мошеннические электронные письма с предложением проверить, не попали ли персональные данные человека в утечку.

Это важно знать: CSDD не отправляет подобных сообщений. Пользователям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить на сторонних сайтах свои персональные данные.

В Cert.lv также напомнили, что сам по себе персональный код не позволяет войти в электронные сервисы от имени другого человека. Для авторизации через Smart-ID или eParaksts mobile пользователь должен самостоятельно подтвердить запрос на своем устройстве.

Если запрос на подтверждение появился без участия владельца учетной записи, его ни в коем случае нельзя одобрять. Кроме того, для дополнительной защиты в системе eParaksts можно заменить персональный код в качестве идентификатора на случайный семизначный номер пользователя.

Расследование самого киберинцидента продолжается. В Cert.lv проверяют несколько версий произошедшего, включая возможность атаки при поддержке иностранного государства, однако пока доказательств, позволяющих назвать виновных, нет. Государственная полиция уже возбудила уголовное дело.

Напомним, кибератака на CSDD произошла в ночь на 8 августа. По данным властей, злоумышленники получили сведения о платежах за последние 18 лет, включая персональные данные около 1,2 млн человек и информацию примерно о 200 тыс. юридических лиц.

Инцидент уже привел к серьезным кадровым последствиям. 19 августа об отставке объявили совет и правление CSDD. Министр сообщения Рихард Козловскис поручил провести ускоренное служебное расследование, в том числе проверить договор CSDD с компанией Tet, отвечавшей за услуги в сфере кибербезопасности. Кроме того, президент Латвии Эдгар Ринкевич направил письмо генеральному прокурору с просьбой проверить действия должностных лиц CSDD при обеспечении защиты данных.

Пока признаков публикации украденной базы нет, однако специалисты предупреждают, что именно сейчас вероятность мошеннических попыток воспользоваться ситуацией остается высокой. Поэтому жителям рекомендуют особенно внимательно относиться к любым сообщениям, связанным с утечкой данных.