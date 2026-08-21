Уже в субботу Латвию пересечет необычно мощный для конца лета циклон. Синоптики предупреждают о проливных дождях, штормовом ветре до 32 метров в секунду, поваленных деревьях и возможных подтоплениях.

Предстоящие выходные могут стать одними из самых сложных по погодным условиям за последние годы. В субботу и в ночь на воскресенье через Латвию с юга пройдет мощный циклон, который принесет сильные ливни, грозы и разрушительный ветер.

Дожди начнутся в южных районах страны уже утром в субботу и постепенно охватят большую часть территории. По прогнозам синоптиков, в Курземе, Земгале и Видземе за короткое время может выпасть от 30 до 80 миллиметров осадков. Наиболее интенсивные ливни ожидаются на востоке Курземе, в Земгале и западной части Видземе, тогда как Латгале осадков достанется меньше.

Местами ожидаются грозы, а самые сильные ливни способны привести к подтоплению низин и дорог. Не исключен выход из берегов небольших рек, хотя масштабных наводнений на крупных реках пока не прогнозируется.

Жителям стоит учитывать, что наиболее опасной частью циклона может стать не дождь, а ветер. Уже во второй половине субботы его порывы начнут быстро усиливаться.

По мере прохождения центра циклона направление ветра будет меняться, а к вечеру субботы и в ночь на воскресенье почти по всей стране ожидается настоящий шторм. На большей части Латвии порывы западного ветра достигнут 20–27 метров в секунду, а на побережье Видземе, включая Ригу, могут усилиться до 32 метров в секунду.

Такая скорость ветра способна ломать деревья, повреждать линии электропередачи, дорожные знаки и элементы зданий. На побережье Видземе сильное волнение моря может нанести ущерб пляжной инфраструктуре.

По предварительным оценкам, запад Курземе пострадает меньше остальных регионов, тогда как в других частях страны вероятность падения деревьев и других повреждений значительно выше.

Синоптики напоминают, что прогноз еще может уточняться. Поэтому в ближайшие сутки стоит внимательно следить за официальными предупреждениями, особенно тем, кто планирует поездки или отдых на природе.

Последний шторм сопоставимой силы обрушился на Латвию 29 июля 2024 года. Тогда спасательные службы получили около 1 500 вызовов, связанных с поваленными деревьями, затоплениями и другими последствиями непогоды. На этот раз ожидается, что ущерб от осадков будет меньше, однако разрушения из-за сильного ветра могут оказаться более серьезными.

В воскресенье сохранится порывистый западный ветер, местами продолжатся дожди, сильные ливни и грозы. Лишь в понедельник ветер начнет ослабевать, хотя кратковременные осадки еще сохранятся во многих районах страны.